وكيل منطقة قنا الأزهرية يتابع سير امتحانات النقل الثانوي

تفقد فضيلة الشيخ صلاح مبارك، مدير عام منطقة قنا الأزهرية بمحافظة قنا، اليوم امتحانات النقل الثانوي بمعهد بنين قنا النموذجى، وذلك للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات بالمعهد.

وأكد فضيلته ضرورة تطبيق التعليمات الواردة من الإدارة المركزية للامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب، وتبين عدم وجود أى شكوى من الأسئلة.

كما افتتح فضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، و أحمد الحساني، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة، والشيخ صلاح مبارك، مدير عام الإدارة العامة للعلوم الدينية والعربية بالمنطقة، والأستاذ محمد مؤنس، موجه عام التربية الفنية، المعرض الفني السنوي.

وأشاد الشيخ تاج الدين بالمعرض الفني، مضيفا أنه فخور بالمواهب الصاعدة ذات المستوى الفني الرفيع والرائع وقدم الشكر لكل المساهمين في هذا المعرض متمنيا لهم التوفيق في صقل موهبتهم التي وهبهم الله إياهم، وقام فضيلته بتكريم جميع المشاركين في المعرض وقدم شهادات تقدير لهم.

من جانبه أوضح أحمد عبد السلام، بأن الفن ليس له وطن أو جنسية، لأن رسالة الفن موجهة إلى البشرية جمعاء، والهدف الأسمى للفن والإبداع في كافة المجالات هو تحقيق المحبة والسلام في عموم الكون.

وفي ذات السياق أوضح محمد مؤنس بأن الهدف من المعرض هو إظهار الإبداع الفني لكل موهبة في جميع المجالات، وأيضا إظهار اللمسات الفنية والجمالية.

من ناحية أخرى عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية بمدينة قنا والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح ابو كريشة سكرتير العام المساعد ،واللواء سامح البدراوي مدير عام الاسكان بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا يتم تنفيذه على مساحة 79 ألف و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقي للنيل ويتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسي للسفن والمراكب الشراعية واللانشات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة بلغت 50.6%، حيث تم الانتهاء من تنفيذ اعمال الموقع العام بنسبة بلغت 34% وتشمل ( الاعمال الاعتيادية واعمال الازالة- واعمال الميكانيكا – اعمال الكهرباء) ،كما بلغت نسبة تنفيذ المطاعم 77%،ونسبة تنفيذ المبني الاداري بلغت 35%،ونسبة تنفيذ الكافتيريا بلغت 77% ،ونسبة تنفيذ دورات المياه العامة بلغت 78% ، ونسبة تنفيذ مباني الاكشاك بلغت 70% ، وبلغت نسبة تنفيذ اعمال حماية النيل 81%.

وأضاف "الداودي"، أن مشروع تطوير الكورنيش يأتي استمرارًا لجهود المحافظة في خلق متنفس ترفيهي للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.