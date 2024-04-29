هي تستطيع تطلق مبادرة "الست مستورة" لدعم ونشر ثقافة الحرف اليدوية
أطلقت الدكتورة دعاء زهران ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة " هي تستطيع للتنمية" ، مبادرة تحت عنوان "الست مستورة" لدعم ونشر ثقافة الحرف اليدوية بمختلف أشكالها، على أن تكون كل سيدة صاحبة حرفة أو مهنة تساعدها على سد احتياجاتها وتكون دايمًا مستورة.
وأكدت « زهران»، في بيان لها اليوم ، أن المبادرة هدفها تأهيل وتدريب السيدات على الحرف اليدوية المتنوعة ومساعدتهم على إنتاج منتجاتهم الخاصة بجودة عالية واحترافية كما أنها تسهل عملية عرض المنتجات في المعارض والتسويق لها لتصبح مصدرًا للدخل لهم.
واوضحت ، الدكتورة دعاء زهران ، أن المبادرة تساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية ، و يعد استكمالا وتنفيذًا للعمل على محور تمكين المرأة اقتصاديا الذى يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، لافتة الى أن المرأة المصرية نجحت في الوصول بمنتجاتها الحرفية عالية الجودة إلى العالمية.