هي تستطيع تطلق مبادرة "الست مستورة" لدعم ونشر ثقافة الحرف اليدوية

أطلقت الدكتورة دعاء زهران ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة " هي تستطيع للتنمية" ، مبادرة تحت عنوان "الست مستورة" لدعم ونشر ثقافة الحرف اليدوية بمختلف أشكالها، على أن تكون كل سيدة صاحبة حرفة أو مهنة تساعدها على سد احتياجاتها وتكون دايمًا مستورة.

وأكدت « زهران»، في بيان لها اليوم ، أن المبادرة هدفها تأهيل وتدريب السيدات على الحرف اليدوية المتنوعة ومساعدتهم على إنتاج منتجاتهم الخاصة بجودة عالية واحترافية كما أنها تسهل عملية عرض المنتجات في المعارض والتسويق لها ⁠لتصبح مصدرًا للدخل لهم.

واوضحت ، الدكتورة دعاء زهران ، أن المبادرة تساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية ، و يعد استكمالا وتنفيذًا للعمل على محور تمكين المرأة اقتصاديا الذى يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، لافتة الى أن المرأة المصرية نجحت في الوصول بمنتجاتها الحرفية عالية الجودة إلى العالمية.