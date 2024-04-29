المؤبد لمتهم أنهى حياة زوجته في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين محمد سامى بده، ومايكل نعيم ميخائيل، وأمانة سر حسن عبد المجيد، وأحمد نصر، متهم بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما بنطاق مركز منيا القمح.

تعود أحداث الواقعة، عندما أحالت النيابة العامة المدعو «أسامة. ن. م» 44 عامـا، مقيم بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، الى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل زوجته المجني عليها «ر. ذ. ع»، بسبب خلافات بينهما.

كشفت التحقيقات أكدتها تحريات المباحث الجنائية، أنه على أثر خلاف بين المتهم والمجني عليها زوجته، وكذا تهديد المجني عليها له باتخاذ إجراءات قانونية نحوه، ومواجهته لسرقته مصاغها الذهبي، وعلي إثر ذلك أعد المتهم لجريمته سلاح أبيض ولاصق طبي، ومادة كاوية، ومبيد حشري لاستخدامه في الواقعة، وانتوى عقب ذلك تنفيذ جريمته بأن قام بالدلوف خلسة إلى مسكنه، متربصا للمجني عليها حال خروجها من غرفة نومها، وقام بالتعدي عليها محدثاً ما بها من إصابات والتي أودت بحياتها.

وأسند أمر الإحالة للمتهم بأنه قتل زوجته المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لهذا الغرض أسلحة بيضاء «سكين، كتر»، وأدوات « مادة كاوية، مبيد حشري قابل للاشتعال»، وقام بالدلوف خلسة للمسكن والاختباء بإحدى الحجرات متربصا بالمجني عليها، وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وشل حركتها، وكبل يديها وسدد لها عدة طعنات بسلاح الجريمة «سكين » قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث ما بها من إصابات والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الشرقية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق متصل، أحالت محكمة جنايات الزقازيق أوراق 3 متهمين لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام شنقا، وحددت جلسة اليوم الخامس من الدور الثالث لشهر مايو المقبل؛ للنطق بالحكم، لإدانتهم في القضية القضية رقم 8905 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3866 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بقتل مواطن والشروع في قتل نجليه لخلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الأول، وأرجأت الحكم على متهمين آخرين في القضية لذات الجلسة.