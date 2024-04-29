غدا فى دار الكتب والوثائق
ندوة التجربة النيابية المصرية بعد مائة عام
فى إطار الدور التنويرى لوزارة الثقافة المصرية، تقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان «التجربة النيابية المصرية بعد مائة عام ١٩٢٤-٢٠٢٤».
تقام الندوة التى ينظمها مركز تاريخ مصر المعاصر غدا الثلاثاء الموافق 30/4/2024 فى جلستين: يرأس الجلسة الأولى التى تبدأ فى تمام الساعة الحادية عشرة أ.د. أحمد زكريا الشِّلق، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، ويتحدث فيها كل من:
أ.د. أحمد الشربينى السيد (أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب - جامعة القاهرة) ويتناول موضوع «دستور 1923 وإدارة الانتخابات النيابية»، ود. صالح محمد عمر (باحث بمركز تاريخ مصر المعاصر – دار الكتب والوثائق القومية) ويتحدث فى موضوع «لجنة دستور 1923 ومستقبل الحياة النيابية فى مصر»، أ.د. مصطفى الغريب (أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب – جامعة بنها) ويستعرض موضوع «انتخابات البرلمان فى مصر إبان العصر الملكى – رؤية تحليلية»،
د. محمد محروس عيد (مدرس التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب – جامعة القاهرة) ويتناول «موقف البرلمان من أزمات التموين فى مصر إبان الحرب العالمية الثانية» استراحة (12:30م – 1:00م).
وتبدأ الجلسة الثانية فى تمام الواحدة ظهرا برئاسة أ.د. السيد فليفل، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، ويتحدث فيها كل من: أ.د. ماجدة على صالح (أستاذ العلوم السياسية–جامعة القاهرة) وتتناول موضوع «المسئولية السياسية لعضو البرلمان»، أ.د. عبدالحميد شلبى (أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر – جامعة الأزهر) ويتحدث عن «برلمان الوحدة المصرية السورية 1960 – 1961»، ود. شريف إمام (أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب – جامعة عين شمس) ويتناول موضوع «الحياة النيابية فى ظل التعددية الحزبية المقيدة 1976 – 1979»، د. محمد جابر زهيرى (مدرس التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب – جامعة عين شمس) ويتحدث حول «أهم القضايا التى ناقشها البرلمان المصرى 1979 – 1984».