ندوة‭ ‬التجربة‭ ‬النيابية‭ ‬المصرية‭ ‬بعد‭ ‬مائة‭ ‬عام

غدا‭ ‬فى‭ ‬دار‭ ‬الكتب‭ ‬والوثائق

فى‭ ‬إطار‭ ‬الدور‭ ‬التنويرى‭ ‬لوزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬المصرية،‭ ‬تقيم‭ ‬دار‭ ‬الكتب‭ ‬والوثائق‭ ‬القومية،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬أسامة‭ ‬طلعت،‭ ‬ندوة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬التجربة‭ ‬النيابية‭ ‬المصرية‭ ‬بعد‭ ‬مائة‭ ‬عام‭ ‬‮١٩٢٤‬‭-‬‮٢٠٢٤»‬‭.‬

تقام‭ ‬الندوة‭ ‬التى‭ ‬ينظمها‭ ‬مركز‭ ‬تاريخ‭ ‬مصر‭ ‬المعاصر‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬30‭/‬4‭/‬2024‭ ‬فى‭ ‬جلستين‭: ‬يرأس‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬التى‭ ‬تبدأ‭ ‬فى‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬أ‭.‬د‭. ‬أحمد‭ ‬زكريا‭ ‬الشِّلق،‭ ‬أستاذ‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭ ‬والمعاصر،‭ ‬ويتحدث‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

أ‭.‬د‭. ‬أحمد‭ ‬الشربينى‭ ‬السيد‭ (‬أستاذ‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭ ‬والمعاصر‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ - ‬جامعة‭ ‬القاهرة‭) ‬ويتناول‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬دستور‭ ‬1923‭ ‬وإدارة‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‮»‬،‭ ‬ود‭. ‬صالح‭ ‬محمد‭ ‬عمر‭ (‬باحث‭ ‬بمركز‭ ‬تاريخ‭ ‬مصر‭ ‬المعاصر‭ ‬–‭ ‬دار‭ ‬الكتب‭ ‬والوثائق‭ ‬القومية‭) ‬ويتحدث‭ ‬فى‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬دستور‭ ‬1923‭ ‬ومستقبل‭ ‬الحياة‭ ‬النيابية‭ ‬فى‭ ‬مصر‮»‬،‭ ‬أ‭.‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬الغريب‭ (‬أستاذ‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭ ‬والمعاصر‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬–‭ ‬جامعة‭ ‬بنها‭) ‬ويستعرض‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬انتخابات‭ ‬البرلمان‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬إبان‭ ‬العصر‭ ‬الملكى‭ ‬–‭ ‬رؤية‭ ‬تحليلية‮»‬،

د‭. ‬محمد‭ ‬محروس‭ ‬عيد‭ (‬مدرس‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭ ‬والمعاصر‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬–‭ ‬جامعة‭ ‬القاهرة‭) ‬ويتناول‭ ‬‮«‬موقف‭ ‬البرلمان‭ ‬من‭ ‬أزمات‭ ‬التموين‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬إبان‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‮»‬‭ ‬استراحة‭ (‬12:30م‭ ‬–‭ ‬1:00م‭).‬

وتبدأ‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬فى‭ ‬تمام‭ ‬الواحدة‭ ‬ظهرا‭ ‬برئاسة‭ ‬أ‭.‬د‭. ‬السيد‭ ‬فليفل،‭ ‬أستاذ‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭ ‬والمعاصر،‭ ‬ويتحدث‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬أ‭.‬د‭. ‬ماجدة‭ ‬على‭ ‬صالح‭ (‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية–جامعة‭ ‬القاهرة‭) ‬وتتناول‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬المسئولية‭ ‬السياسية‭ ‬لعضو‭ ‬البرلمان‮»‬،‭ ‬أ‭.‬د‭. ‬عبدالحميد‭ ‬شلبى‭ (‬أستاذ‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭ ‬والمعاصر‭ ‬–‭ ‬جامعة‭ ‬الأزهر‭) ‬ويتحدث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬برلمان‭ ‬الوحدة‭ ‬المصرية‭ ‬السورية‭ ‬1960‭ ‬–‭ ‬1961‮»‬،‭ ‬ود‭. ‬شريف‭ ‬إمام‭ (‬أستاذ‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭ ‬والمعاصر‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬–‭ ‬جامعة‭ ‬عين‭ ‬شمس‭) ‬ويتناول‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬الحياة‭ ‬النيابية‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬التعددية‭ ‬الحزبية‭ ‬المقيدة‭ ‬1976‭ ‬–‭ ‬1979‮»‬،‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬زهيرى‭ (‬مدرس‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭ ‬والمعاصر‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬–‭ ‬جامعة‭ ‬عين‭ ‬شمس‭) ‬ويتحدث‭ ‬حول‭ ‬‮«‬أهم‭ ‬القضايا‭ ‬التى‭ ‬ناقشها‭ ‬البرلمان‭ ‬المصرى‭ ‬1979‭ ‬–‭ ‬1984‮»‬‭.‬