محافظ شمال سيناء يشيد بدور الأزهر الشريف في نشر الإسلام الوسطي

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، علي دور الأزهر الشريف التنويري ونشر صحيح الإسلام المعتدل في مختلف ربوع المحافظة.

وأشار المحافظ خلال استقباله الدكتور مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بشمال سيناء، الي قيام القوافل الأزهرية التي يوفدها الأزهر الشريف الى مختلف مدن المحافظة بنشر الفكر الديني الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار المتطرفة.

وقدم المحافظ التهنئة للعريف لتوليه منصب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بشمال سيناء، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في رئاسته للمنطقة، وموجهًا الشكر له على فترة توليه رئاسة لجنة الفتوى بالمحافظة.

بدوره وجه العريف الشكر لمحافظ شمال سيناء لحسن الاستقبال والدعم المستمر من قبل المحافظة للأزهر الشريف، مؤكدًا علي أن الأزهر الشريف بالتعاون مع المحافظة يعملان من اجل خدمة أبناء شمال سيناء.

من ناحية أخري التقى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بشمال سيناء باللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، والذي قدم التهنئة له بمناسبة توليه منصب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالمحافظة.