السفير كوسونين فنلندية يؤكد الاسكندرية اهم المدن المصرية لوجود الميناء

اكد السفير بيكا كوسونين سفير الفنلندية بجمهورية مصر العربية أن الإسكندرية من أهم المدن المصرية بالنسبة لفنلندا نظرًا لوجود الميناء بها، لافتًا إلى أن التبادل التجاري بين مصر وفنلندا بدأ منذ عام ١٩٢٨، وأضاف السفير إنهم بالفعل يعملون على التنسيق مع رجال الأعمال في الإسكندرية وتمت مقابلة مجموعة منهم من خلال جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن فنلندا تمتاز بكثرة الغابات بها؛ لذلك فهي من أهم مصدري الأخشاب في أوروبا.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بيكا كوسونين سفير فنلندا بجمهورية مصر العربية، يرافقه وفد من السفارة، وذلك لتوطيد العلاقات وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

أوضح السفير أن التغيرات المناخية هي موضوع الساعة وأن مصر من أكثر الدول اهتمامًا بهذا الأمر، حيث قامت باستضافة قمة المناخ (cop27).

أشاد الشريف بالعلاقات المصرية الفنلندية وخاصة على الصعيد التجاري، مضيفًا بأن الإسكندرية تضم عددًا كبيرًا من المصانع في كافة المجالات، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين رجال الأعمال من الجانبين لزيادة التعاون في هذا المجال.

أضاف المحافظ أن الإسكندرية كان لها نصيب كبير من ضمن النقاشات والفاعليات بقمة المناخ (cop27)، نظرًا لما تشهده من تغيرات مناخية تؤثر على درجة الحرارة وارتفاع منسوب البحر بها، وعلى الرغم من قلة الانبعاثات الكربونية الصادرة من مصر بوجه عام؛ إلا أن الإسكندرية من المدن التي تؤثر عليها التغيرات المناخية بشكل كبير.

الجدير بالدكر ان قد استضافت سفارة فنلندا بالقاهرة ورشة عمل جانبية "للمنتدى العالمي للاقتصاد الدائري" WCEF

اكد " بيكا كوسونين " سفير فنلندا ان تعد مصر واحدة من أكبر المراكز الصناعية في منطقة شمال إفريقيا، لكنها خصصت بعض الموارد لتطوير مسار اقتصادي دائري يواكب تطورها الصناعي. ، وكذلك دعم العديد من مؤسسات التنمية الدولية وجهاز تنظيم إدارة النفايات المصرية (WMRA) لتقديم خدمات جديدة لقطاع النفايات بالتعاون مع أصحاب المصلحة الحاليين.

وقال السفير "أنا سعيد لأننا نجلب الخبرة الفنلندية في مجال الاقتصاد الدائري إلى طاولة المقترحات هنا في مصر.

وأكد أن هذا الحدث الجانبي للمنتدى العالمي للاقتصاد الدائري WCEF هو استمرار للشراكة وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين ، وهو بالتأكيد فرصة مفتوحة لتقديم الأفكار والحلول المبتكرة التي يمكن أن تسهم في حل الأهداف الثنائية الرئيسية الحالية والمستقبلية بين مصر وفنلندا.

وأوضح السفير بيكا كوسونين، أنه تم دعوة الشركات والممولين والمسؤولين الحكوميين بشكل خاص لتحديد إمكانيات وقيود إنشاء حلول دائرية، حيث ركز الحدث الجانبي للسفارة في القاهرة على كيفية تعزيز الحلول الدائرية بين فنلندا ومصر. وعزز الحدث الجانبي المناقشات ووسع الفهم لكيفية تمكننا من الاقتصاد الدائري لاستهلاك الموارد المسرفة والتلوث وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.