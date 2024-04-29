نائب محافظ البحيرة تتابع حصاد محصول القمح بقرية نديبة

قامت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، اليوم بمتابعة حصاد محصول القمح بأحد الأراضي الزراعية بقرية نديبة ،ضمن مشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية ، وذلك بحضور كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة ،و موفق محمود ساري - وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ،و محمد عبد العال - وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ،و محمد كجك - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

حيث أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على ضرورة الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده، مشددة على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح وانتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع للتحقق من جودة الأقماح الموردة، وكذا المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع لإستقبال الكميات الموردة.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى دور وزارة الزراعة فى تنفيذ برنامج إقتصادي طموح يستهدف دعم المزارع المصري من خلال عقد بروتوكول بين وزارات الزراعة والري وبعض الجهات يعمل على توفير الدعم المالي وتنفيذ تطبيقات الري المطور وتطوير أنظمة الرى القائمة والتوسع فى عمليات تطهير المساقى والقنوات المائية.

وشددت الدكتورة نهال بلبع على إيقاف البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لمظاهر تبوير الأرض الزراعية لما يمثله ذلك من تهديد حقيقي للثروة الزراعية والحيوانية وتعريض الأمن الغذائى للمواطنين للخطر.

وشددت نائب محافظ البحيرة علي الإلتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالإهتمام بالمزارع والوقوف بجانبه وتشجيعه على توريد القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية الحيوية، ووجهت الشكر والتقدير لكافة مزارعي المحافظة لجهودهم ومشاركتهم فى تحقيق الأمن الغذائي للدولة المصرية، ولكافة دول العالم من خلال تصدير المحاصيل والمنتجات الزراعية.

ومن الجدير بالذكر أن عدد الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح يبلغ 36 شونة وصومعة بنطاق المحافظة بسعة 651608 طن تضمنت 6 صوامع بسعة 237000 طن و30 شونه وهنجر بسعة 414608 طن و بلغ إجمالي ما تم توريده من الأقماح منذ بداية الموسم في 15 ابريل 44819.9 طن قمح من المستهدف بنسبة 13% وقد تم تحديد سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 2000 جنيها و درجة النقاوة 23 قيراط بسعر 1950 جنيها للأردب و درجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيها للأردب .