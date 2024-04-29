وزارة العمل تجري المقابلات الشخصية لراغبي الالتحاق بالدورات التدريبية المجانية بالمنيا

بالتعاون مع WFP..

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة المنيا، نظمت المقابلات الشخصية للمتقدمين للحصول على الدورات التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة، والتطريز، ومهارات الحاسب الآلي، لعدد 56 متدرب من أبناء المحافظة، حتى استكمال العدد المطلوب فى كل دورة تدريبية، وذلك فى إطار التعاون بين المديرية وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

توفير مزيد من برامج التدريب المجانية وفق أحدث أساليب التدريب العالمية

وفى ضوء جهود المديرية المستمرة لدعم الشباب من الجنسين من خلال توفير مزيد من برامج التدريب المجانية وفق أحدث أساليب التدريب العالمية على المهن التي يحتاجها سوق العمل لتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي والتعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير برامج التدريب.

وقال ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، إن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لهم لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم لتحقيق هذا الهدف.

وأضافت مدير المديرية، أنه يمكن للراغبين فى الحصول على الدورات التدريبية المتاحة التقديم بمقر مركز التدريب المهنى الثابت أو بإدارة بحوث العمالة بالمديرية، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة، حيث يحصل المتدربون على شهادة معتمدة من المديرية والبرنامج تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى على المهن التى تدربوا عليها، وأن التدريب يجرى وفقاً لنظام الساعات المعتمدة وأحدث أساليب التدريب العالمية، وحضر المقابلات أيمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة بالمنيا.