انطلاق فعاليات ندوة مجلة الأزهر حول تفعيل صِيَغ الاستثمار الإنتاجي في الواقع المعاصر

انطلقت الآن فعاليات الندوة الشهريَّة لمجلة الأزهر الشريف، التي يعقدها مجمع البحوث الإسلامية في كلبة الشريعة والقانون بطنطا تحت عنوان: (نحو تفعيل صِيَغ الاستثمار الإنتاجي في الواقع المعاصر).

تأتي الندوة برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف كلٍّ من: الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر، وذلك بحضور الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، ولفيف من الأساتذة والباحثين والطلاب.

ويُحاضر في الندوة التي تنظِّمها الأمانة العامَّة المساعدة للثقافة الإسلامية، كلٌّ من: الدكتور فيَّاض عبد المنعم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، والدكتور فاروق الجزار، أستاذ الاقتصاد، نائبًا عن رئيس جامعة طنطا، والدكتور حمدي سعد، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، و الدكتور محمود عبد الله، عميد كلية أصول الدين بطنطا، والدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا،ويُدير الندوة: الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى.

محاور ندوة مجلة الأزهر

وتناقش الندوة عددًا من المحاور المهمَّة؛ هي: (صِيَغ الاستثمار الإنتاجي.. المفاهيم والضوابط)، و(نَشْر ثقافة الاستثمار الإنتاجي.. رؤية شرعية قانونية)، و(دور المؤسَّسات الوطنية في نَشْر ثقافة الاستثمار الإنتاجي)، و(صِيَغ الاستثمار الإنتاجي في ضوء القرآن الكريم)، و(التنمية الإنتاجية في ضوء الهدي النبوي).

وتَعْقد مجلَّة الأزهر شهريًّا ندوةً حواريَّة تستضيف فيها كبار علماء الأزهر ومصر في التخصصات الشرعية والأدبية والثقافية والقانونية وغيرها؛ لمناقشة أهم قضايا العصر، وطَرْح الحلول المناسبة لها، وتناول الأفكار التي يطرحها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كما تُناقِش أهمَّ الكتب حديثة الصدور التي ألَّفها كبار العلماء، والقضايا التي يُثيرها كُتَّاب المقالات المنشورة في المجلَّة.

البحوث الإسلامية يصدر عدد رمضان من مجلة الأزهر مع ملف خاص عن الشهر الفضيل

وكان أصدر مجمع البحوث الإسلامية عدد شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ من مجلة الأزهر الشريف، التي تُتاح بشكل دوري أوَّل كلِّ شهر عربي، متضمِّنًا ملفًّا خاصًّا عن فضل هذا الشهر الكريم وأحكامه وآدابه.

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر: إنَّ شهر رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة والعِتق من النار، وهو فرصة عظيمة للمسلمين لتجديد إيمانهم وزيادة تقواهم، موضِّحًا أن مجلة الأزهر تسعى من خلال ملف العدد إلى تزويد السَّادة القرَّاء بما ينفعهم في هذا الشهر المعظَّم، من خلال تقديم محتوًى يتعلَّق بأحكام الصيام وفضائله وأثره في تزكية المسلم.

ولفت عيَّاد إلى أنَّ ملف العدد قد ضمَّ عددًا من المقالات؛ أبرزها: (نفحات القرآن بين الصيام والإحرام) لفضيلة الشيخ عبد اللطيف السبكي، و(مِن ذكريات رمضان فتح الفتوح في الإسلام) للدكتور محمد أبو شهبة،، و(مِن الفتوحات الربَّانية في رمضان الجامع الأزهر) لفضيلة أ.د. محمد الضويني، و(العشر الأواخر من رمضان) للدكتور أحمد عمر هاشم، و(مقاصد صيام شهر رمضان في الإسلام) للأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، و(مواقع التواصل الاجتماعي وتحدِّي الروحية في رمضان) للأستاذ الدكتور محمد الجعفري، و(تأمُّلات في آيات تشريع الصيام) للأستاذ الدكتور خالد البسيوني، و(معالم الشخصية المسلمة من تشريعات رمضان) للأستاذ الدكتور أحمد أحمد غلوش، و(رمضان وضرورة تحقيق التكافل المجتمعي) للدكتور رمضان حفظي.

من جانبه، أكَّد الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية والمشرف على إصدار مجلة الأزهر، أنَّ ملف العدد للمجلة قد سلَّط الضوء على أهمية شهر (رمضان) المبارك في إصلاح النفس وبناء المجتمع، ودوره في تعزيز التراحم والتكافل بين المسلمين.

كتاب هدية للقراء بمناسبة شهر رمضان

وأشار خليل إلى أنَّ المجلة قد أصدرت بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك كتابًا هديَّة للقرَّاء؛ بعنوان: (مدارك المرام في مسالك الصيام) للمحدِّث الحافظ قطب الدين القَسْطَلَّاني، المتوفَّى عام (686هـ)، كما أصدرت كتابًا آخر بعنوان: (العقيدة وبناء الإنسان) للدكتور عبد الفتاح بركة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر -رحمه الله-، وهما مِن تقديم: الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر.

وتُباع مجلة الأزهر التي صدر العدد الأول منها في عام 1349هـ= 1930م، بخمسة جنيهات فقط، كما أن باب الاشتراكات فيها مفتوح من خلال التواصل مع الإدارة العامة لمجلة الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية في شارع الطيران بمدينة نصر، أو عبر التواصل مع قسم الاشتراكات بمؤسَّسة الأهرام.