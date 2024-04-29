جامعة برج العرب التكنولوجية تُشارك في صالون "رؤى الشباب"

شاركت جامعة برج العرب التكنولوجية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري في "صالون رؤي الشباب" الذي أقيم برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والنائبة الدكتورة دينا هلال، عضو مجلس الشيوخ ومؤسسة الصالون، وذلك في مكتبة الإسكندرية العريقة.

وشهد الصالون، الذي أقيم تحت شعار "العلم والعمل.. طريقنا نحو مصر 2030"، فعاليات مميزة تضمنت جلسات حوارية أدارها الإعلامي مصطفى ميزار، مذيع القناة الأولى المصرية.

صالون رؤي الشباب

وافتتح الصالون بكلمة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مؤكداً على الدور المحوري للوزارة كجسر تواصل بين المؤسسات المختلفة، مشيراً إلى خطط وبرامج الدولة الرامية إلى تحقيق رؤية مصر 2030.

وتحدث الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية عن أهمية الوعي في بناء الإنسان، مؤكداً أنّهما يصنعان المستقبل المشرق للبلاد.

وأكد الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، على دور العلم والتعليم كركيزة أساسية لتنمية الدول، مشيراً إلى دور الجامعات في تنمية مهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل.

وتناول النائب الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أهمية العمل في الإسلام كعامل رئيسي في تقدم الحضارة، مشيراً إلى أنّ العمل هو فرض وواجب وشرف، وأنّه أساس بناء الحضارة وتعمير الأرض.

وشهدت الجلسة الثانية حوارات هادفة شارك فيها نخبة من الأساتذة والخبراء في مجالات الاقتصاد المصري، والأمن القومي، وتنظيم الاتصالات، والأمن السيبراني، والطب النفسي.وفي ختام الصالون، تم تكريم عدد من الأساتذة الذين قدموا الجلسات، تقديراً لجهودهم القيّمة.

وألقى الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، كلمة تناول فيها دور الجامعات التكنولوجية في إعداد جيل من الشباب قادر على تحقيق رؤية مصر المستقبلية، مؤكداً على التزام الجامعة برسالتها في تنمية مهارات الشباب وصقل قدراتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وكرم وزير الشباب والرياضة ورئيس جامعة الإسكندرية، الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، تقديراً لجهوده المتميزة في دعم الشباب ومساهماته في إنجاح فعاليات الصالون.

وحرصت جامعة برج العرب التكنولوجية على المشاركة بوفد ضمّ الأستاذ الدكتور إبراهيم الفحام، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والأستاذة الدكتورة رانيا الشرقاوي، عميد كلية العلوم الصحية، والأستاذ الدكتور علاء عرفة، وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة رشا يقوت، وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

وأثبتت جامعة برج العرب التكنولوجية من خلال مشاركتها في "صالون رؤي الشباب" التزامها الراسخ بدعم الشباب وتعزيز دورهم في بناء مستقبل مصر المشرق.