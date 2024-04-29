سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الإثنين 29-4-2024

ننشر سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 29-4-2024، أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.74 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر سعر 12.74 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.74 جنيه للشراء.

12.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.74 جنيه للشراء.

12.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.73 جنيه للشراء.

12.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.68 جنيه للشراء.

12.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.68 جنيه للشراء.

12.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.68 جنيه للشراء.

12.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.80 جنيه للشراء.

47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.79 جنيه للشراء.

47.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.78 جنيه للشراء.

47.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.77 جنيه للشراء.47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.79 جنيه للشراء.47.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.72 جنيه للشراء.

47.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.70 جنيه للشراء.

47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.75 جنيه للشراء.

47.85 جنيه للبيع.

سعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3543 جنيها.

عيار 21 يسجل 3100 جنيه.

عيار 18 يسجل 2657 جنيها.

عيار 14 يسجل 2067 جنيها.

الجنيه الذهب 24800 جنيه

الذهب العالمي

الذهب بدأ التصحيح السلبي الأسبوع الماضي بعد أن تقلصت المخاوف والتوترات الجيوسياسية من حدوث تصعيد في منطقة الشرق الأوسط، لتبدأ عمليات البيع لجني الأرباح التي تدعمها حفاظ الدولار الأمريكي على مكاسبه إلى جانب توقعات استمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة. بالإضافة إلى هذا تتداول أسعار العائد على السندات الحكومية الأمريكية منذ بداية الأسبوع بالقرب من أعلى مستوياته منذ 5 أشهر ونصف، الأمر الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه ليزيد من الضغط السلبي.

بشكل عام نجد أن التصحيح السلبي الحالي في أسعار الذهب يعكس خروج المضاربين على ارتفاع الذهب من السوق بشكل تدريجي، وهو أحد العناصر التي ساعدت على ارتفاع أسعار الذهب وتسجيله مستويات قياسية وصلت إلى