افتتاح معرض ملابس خيري لطلاب جامعة القاهرة

افتتحت جامعة القاهرة، معرض الملابس الخيري للطلاب، في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتوفير مجموعة متنوعة من الملابس والمستلزمات الأخرى للطلاب بأسعار رمزية.

واقيم معرض الملابس تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع أندية الروتاري والإينرويل.

قواعد معارض الملابس الخيري في جامعة القاهرة

معرض الملابس الخيري في جامعة القاهرة

جاء معرض الملابس الخيري للطلاب، في إطار حرص جامعة القاهرة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لطلابها.

وتتعاون جامعة القاهرة مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني لإقامة عدة معارض الملابس للطلاب طوال العام الدراسي لمساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء أمورهم.

معرض الملابس الخيري

يذكر أن معارض الملابس التي تنظمها الجامعة تتم وفق قواعد تضمن تطبيق التكافل الاجتماعي، ومساعدة مستحقي الدعم، التزاما من جامعة القاهرة بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب وتحفيزهم لمزيد من الجد والاجتهاد.

وتحرص جامعة القاهرة على دعم الطلاب غير القادرين وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم بأشكالها المختلفة.