انطلاق فعاليات مهرجان الثقافات والشعوب" الثاني عشر بمشاركة طُلاب من 170 دولة

تنطلق اليوم فعاليات "مهرجان الثقافات والشعوب" في نسخته الثانية عشرة بمقر الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، بمشاركة أكثر من 170 جنسية من طلبة الجامعة يتحدثون بأكثر من 50 لغة.

ويعدّ المهرجان ظاهرة ثقافية فريدة تنظّمها الجامعة سنويًا بشارع الثقافات، ويحظى بمشاركة واسعة من طلاب الجامعة من مختلف الجنسيات، يقدّمون خلاله أبرز ثقافات وتراث وأزياء وتقاليد بلدانهم من خلال أركان مخصصة في المهرجان لكل دولة مشاركة.

كما يوفّر المحفل فرصة للتعرّف على مختلف الدول وثقافات الشعوب تحت سقف واحد، ويسعى إلى تعزيز لغة الحوار وتنمية روح التعايش والتعارف، ونشر السلام والمحبة بين مختلف الشعوب والثقافات، وتنمية مبادئ العمل الجماعي بين المشاركين في إبراز ثقافاتهم.