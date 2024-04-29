شبانة: لهذه الأسباب.. الزمالك يحتاج التتويج بالكونفدرالية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة كبيرة أمام دريمز الغاني، وكان لديهم رغبة المكسب وإثبات جداراتهم بالوصول لنهائي الكونفدرالية، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض سجل ثلاثة أهداف، وأهدر أكثر من 4 أهداف آخرى.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي الكونفدرالية بعد فوزه العريض على حساب مضيفه دريمز الغاني، بثلاثية دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على استاد بابا يارا بكوماسي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليواجه نهضة بركان المغربي في النهائي.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك يحتاج للتتويج ببطولة كبيرة، تشعر لاعبيه بجماهيرية النادي وبحجم الانتصارات الكبيرة".

وتابع: "التتويج بلقب الكونفدرالية سيمنح المجلس الحالي مزيد من الاستقرار في ظل وجود حالة تربص من بعض المحسوبين على النادي، ولذلك التتويج باللقب سيكون له فوائد كبيرة".

وأتم: "صعود الأهلي والزمالك لنهائي البطولتين القاريتين، والتتويج بهما، وإقامة السوبر الإفريقي بين القطبين سيكون قمة الفخر للمصريين، وأن تكون المواجهة بينهما على استاد مصر بالعاصمة الإدارية".

ويستضيف الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن مواجهات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء