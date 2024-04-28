صحة كفر الشيخ تختتم القافلة الطبية بقرية السيد البدوي

اختتمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، اليوم الأحد، تنظيم قافلة طبية مجانية في قرية السيد البدوي، بمركز مطوبس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

شهدت القافلة، التي أقيمت على مدار يومي السبت، إقبالاً كبيرًا من أهالي القرية والقرى المجاورة، واستفاد من خدماتها الطبية المتنوعة 1508 مواطنين.

ضمت القافلة 10 عيادات طبية تخصصية شملت 9 تخصصات: الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، والنساء وتنظيم الأسرة، والعظام، والأنف والأذن.

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، إنه تم إجراء 236 تحليلًا طبيًا «معمل الدم ومعمل الطفيليات»، و35 حالة أشعة «أشعة سينية، وأشعة تليفزيونية»، ونشر الوعي الصحي من خلال ندوات تثقيفية وتوعوية لـ 800 مواطن.

وأضاف، وتم إجراء 200 فحص طبي للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل: ارتفاع ضغط الدم والسكري) لـ 100 مواطن، وتقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية لـ 14 مريضًا.

وتابع، كما تم تحويل 12 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أنه تم صرف الدواء وتقديم جميع الخدمات الطبية مجانًا.