الحكومة تكشف تفاصيل عملية التنمية الشاملة في سيناء (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن من أهم القطاعات التي تعمل الدولة على تنميتها خلال المرحلة المقبلة في إطار إستراتيجية تعمير سيناء وفي اطار استراتيجية التنمية الشاملة في الاقتصاد الوطني ككل الاهتمام بعدد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك تطوير البنية التحتية لربط سيناء بكافة باقي مناطق الجمهورية.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بيزنس" المذاع علي قناة "صدي البلد2"، مساء اليوم الدولة حريصة علي تنمية كافة رجوع الوطن وعلى رأسها سيناء، لأن شبه جزيرة سيناء هي جزاء عزيز وغالي من أرض الوطن، والدولة في إطار تحقيق جهودها لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء عملت علي وضع خطط مدروسة للتنمية في كافة المجالات.

عملية تنمية شاملة في سيناء

وأوضح متحدث باسم الوزارء أن هناك عملية تنمية شاملة في سيناء والدولة حريصة علي أن توفر كافة السبل التي تسهل عملية التنمية وتحسين مستوي معيشة المواطنين في شبه جزيرة سيناء.

وتابع اللواء دكتور خالد فوده،محافظ جنوب سيناء من مقر الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بشرم الشيخ، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات الجديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها مركز البيانات الرئيسي للدولة ومركز البيانات التبادلي للدولة.

ويعد مركزالبيانات والحوسبة السحابية كأول مركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال أفريقيا طبقاً لأحدث التقنيات العالمية، باشتراك أكثر من (15) شركة محلية / عالمية، وأكثر من (1200) مهندس / عامل، أكثر من (5000) ساعة عمل..

ويعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرارعلى كل المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية، كذلك استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية، كما يعمل كمركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى القطاع الحكومي، وتوفير كل البيانات الدقيقة و الموقوتة للجهات الحكومية.



وقال محافظ جنوب سيناء، ان مصر تشهد طفرة هائلة في مختلف المجالات وخاصة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والرقمنة، في ظل اقامة الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة الواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أثنى محافظ جنوب سيناء علي أداء العاملين بالشبكة الموحدة بشرم الشيخ وانتظامهم في العمل وقام بصرف مكافأة مالية فورية لتحفيزهم مشددا علي ضرورة تطوير العمل والتدريب والاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة، والتقنيات الحديثة.