زراعة جنوب سيناء تُطلق جلسات المدارس الحقلية للإنتاج الحيواني والداجني

وقال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى إطلاق المدارس الحقلية بهدف الاهتمام بمتابعة المزارعين في مختلف وديان المحافظة، وبحث المشكلات والصعوبات التي قد تواجههم والعمل على حلها، وتنفيذًا لمشروع “تعزيز سبل العيش المستدام والتنمية الإقليمية” لمحافظة جنوب سيناء.



وأوضح وكيل الوزارة - أن الفعاليات تضمنت 12 جلسة للمدارس الحقلية، بواقع 4 مدارس لتربية الأرانب، و3 لتربية الدجاج البياض، و5 مدارس لتسمين الدواجن بحضور فريق من الخبراء في هذا المجال، تضمن الدكتور على صابر، والدكتور بليغ حمدي، خبراء في إنتاج الدواجن والأرانب.

وتمت جلسات المدارس الحقلية للإنتاج الحيواني والداجني بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية “الفاو”، في إطار مشروع تعزيز سبل العيش المستدام والتنمية الإقليمية بالمحافظة، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.