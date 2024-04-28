صحة البحيرة تحتفل باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية

شهد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الإحتفالية الكبرى التى نظمتها إدراة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، بمناسبة اليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية، وذلك فى حضور الدكتور أحمد زغلول نقيب الأطباء بالبحيرة، والدكتورأحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية، والدكتورة لمياء الغرباوى مدير ادارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة بالبحيرة، مديري العموم ومديري الإدارات الفنية بالمديرية ومديري المستشفيات والإدارات الصحية التابعة وفريق العمل بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية وبالمستشفيات والإدارات الصحية التابعة.

وفى كلمته أمام الحضور، أكد الدكتور هانى جميعة علي أهمية تقييم مخاطر بيئة العمل، وتطبيق القرارات المنظمة لقانون العمل والذى يوضح مهام ومسئوليات الجهاز الوظيفى للسلامة والصحة المهنية بالمنشآت من حيث متابعة تنفيذ السياسات التى من شأنها توفير بيئة عمل آمنة.

وأشار إلي أهمية الإلمام بقوانين العمل المتعلقه بالسلامة والصحه المهنية، وأهمية دور الصحة في سلامة العاملين، وأكد على أهمية تكاتف الجهود لسلامة العاملين في جميع المجالات.

وقد أشار بضرورة نشر فكر السلامة عامة فى البيوت والشوارع ايضا، وأهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة منشآت الرعاية الصحية بالبحيرة .

وقامت الدكتورة لمياء الغرباوى بعرض لإنجازات إدارة السلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة.

ثم قام وكيل الوزارة بتكريم فرق العمل بالإدارات الصحية والمستشفيات المتميزة، وتسليم دروع تكريم safety champion لمستشفيات الرحمانية ايتاى البارود الصدر وللإدارات الصحية كفر الدوار - أبوحمص - شبراخيت .

ثم اختتم اللقاء بعرض للدكتورة نورا أبو المكارم عضو فريق الدعم الفنى بهيئة الإعتماد والرقابة الصحية عن دور معايير السلامة البيئية.

ومن الجدير بالذكر أن منظمة العمل الدولية احتفلت بهذا اليوم لأول مرة عام 2003 ، واختارت المنظمة هذا اليوم الموافق لذكرى ضحايا الحوادث المهنية عام 1996 .

حيث تتم التوعية حول طرق الوقاية من الأمراض والحوادث المختلفة التي يتعرض لها العاملين خلال أعمالهم اليومية المعتادة.