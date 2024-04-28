كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيادة الإقبال على عدد من نماذج مدارس التعليم الفني بمجاميع أكبر من التعليم العام.

جاء ذلك خلال حضور وزير التربية والتعليم أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية بمدينة السادات الصناعية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الصورة الذهنية عن التعليم الفني تغيرت وهناك مؤشرات على ذلك، ومنها زيادة الإقبال على بعض نوعيات تلك المدارس.

طلاب مدارس التعليم الفني محجوزون للعمل قبل تخرجهم

ونوه وزير التربية والتعليم بأن طلاب مدارس التعليم الفني محجوزون للعمل قبل تخرجهم، فضلًا عن أن المسار مفتوح أمامهم لدخول الجامعات التكنولوجية بدون معادلة.



وأكد وزير التربية والتعليم أن مشاركة أصحاب العمل ورجال الأعمال والصناعة والبنوك يعد أحد أسباب النجاح الحقيقي لتطوير التعليم الفني.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن مشاركة رجال الأعمال ساهم بشكل كبير في تغير تصنيف التعليم الفني في مصر من المركز الثالث عشر بعد المائة ليصبح المركز السادس والأربعين.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه انطلاقًا من ربط التعليم بالاستراتيجيات، والخطط الاقتصادية، والاجتماعية التنموية للدولة، واعتماد رؤية الوزارة في اعتبار التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى سعي الوزارة إلى تطوير منظومة التعليم الفني وفق رؤية مصر 2030 ليكون محور التقدم الصناعي في مصر.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الخطة الاستراتيجية للوزارة (2024 – 2029) أحد أهدافها الأساسية التشغيل وربطه بسوق العمل.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن مشكلة التعليم الفني في الماضي كانت تتمثل في نقص التدريب العملي وبذلك عدم الحصول على فرص عمل لخريجيه، بينما الآن التعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية تعطي هذه الفرصة بتدريب الطلاب في المصانع واكتسابهم المهارات العملية التي تمكنهم من سوق العمل.

ولفت وزير التربية والتعليم أن تعاون القطاع الخاص من أصحاب المصانع والشركات مع الوزارة من خلال المشاركة في الاختبارات النهائية وتقييم الطلاب أثناء الاختبارات العملية يعطي الفرصة لهؤلاء الطلاب في الالتحاق بالعمل في هذه المصانع، وتؤهلهم للمنافسة في سوق العمل، كما أن بعض الدول الأوروبية تطلب الفنيين من خريجي هذه المدارس.

وقال وزير التربية والتعليم إننا نحتفل اليوم بنموذج رائد لهذه المدراس والتي تم انشاؤها على مساحة كبيرة ألفين و346 متر مربع، وتتميز ببرامجها الحديثة والمتنوعة، وأننا على ثقة كبيرة أن خريجى هذه المدرسة قادرون على المنافسة بقوة فى سوق العمل المحلى والعالمى وسيساهمون فى نهضة مصر وتقدمها فى مختلف المجالات.