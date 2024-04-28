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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يفوز على نوتينجهام بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على نظيره نوتينجهام فورست بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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تقدم يوشكو جفارديول، لمانشستر سيتي في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف زميله المهاجم إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

وسيطر لاعبو مانشستر سيتي على مجريات المباراة، جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة 68% لصالح السيتزين، بينما 32% لصالح نوتينجهام.

ووصل مانشستر سيتي للنقطة 79 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، فيما يتصدر اَرسنال المسابقة بـ 80 نقطة، وتجمد رصيد نوتينجهام عند النقطة 26 في المركز السابع عشر.

وكان مانشستر سيتي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: والكر، أكانجي، ناثان آكى، جفارديول.

خط الوسط: رودرى، برناردو سيلفا، دي بروين.

خط الهجوم: دوكو، جريليش، جوليان ألفاريز.

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