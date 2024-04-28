إزالة 32 حالة تعدٍّ فى فايد بالإسماعيلية

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من اليوم ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ حتى ٩ مايو ٢٠٢٤م، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

حيث شهدت أيام السبت والأحد، تنفيذ ٣٢ حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢، بمساحة تقدر بنحو ١٥١٠ م، ٢٠ سهم و٢٢ قيراط والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة فايد، تحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة ٧ حالات تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية المحافظة على مساحة ١٠٦٠ م٢، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، بالإضافة إلى ١٠ إزالات لحالات تعد بالبناء على أراضي بولاية الزراعة على مساحة ٢٠ سهم و٢٢ قيراط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، بالإضافة إلى ١٥ حالة تعد بالبناء على أراضي ولاية الري على مساحة ٤٥٠ م عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.