هاري كين على رأس تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد

يستعد بايرن ميونخ لمواجهة قوية أمام ريال مدريد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

ويضع توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، الفوز على ريال مدريد في مباراة الذهاب بفارق أهداف كبير، وذلك لمعرفته بأن مواجهة الإياب والتي ستقام على ملعب "سنتياجو بيرنابيو" بمدريد، ستكون صعبة وقوية.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: مزراوي ، دي ليخت ، داير ، كيميش.

خط الوسط: جوريتزكا ، لايمر ، جمال موسيالا ، جوريرو ، جمال موسيالا ، ساني.

في خط الهجوم: هاري كين.

بايرن ميونخ وريال مدريد.. الموعد والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق مواجهة بايرن ميونخ وريال مدريد في العاشرة من مساء الثلاثاء المقبل، في المواجهة التي يستضيفها ملعب إليانز اَرينا معقل البفاري بألمانيا.

فيما سيتم إذاعة مباراة البفاري أمام الملكي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث دوري أبطال أوروبا في الأدوار الاقصائية خلال المواسم الماضية.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ استطاع عبور عقبة اَرسنال الإنجليزي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، فيما تخطى ريال مدريد عبور مانشستر سيتي.