أمير الكويت وولي عهد السعودية يبحثان سبل دعم وتعزيز وتطوير العلاقات بين بلديهما

بحث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية - على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة السعودية "الرياض" - العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين،وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الأحد أنه تم خلال القاء التأكيد على دفع العلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب وتوسيع أطر التعاون بين البلدين الشقيقين وتعزيز التكامل الراسخ والوثيق بينهما في شتى المجالات وعلى كافة الاصعدة كما تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرز المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

ونقل أمير الكويت - خلال اللقاء - تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية راجيا من الباري عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية ويحفظه بكرم عنايته وأن يسبغ على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

رئيس الوزراء العراقي وأمير الكويت يدعوان لاتخاذ موقف عربي موحد لإنهاء مآسي الشعب الفلسطيني

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأمير دوة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح،أهمية إدامة علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل بين بلديهما،وشددا على أهمية اتخاذ موقف عربي موحّد من أجل إنهاء ما أسمياه مآسي الشعب الفلسطيني.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني التقى، اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، بالشيخ مشعل، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي،وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين،وذلك من خلال استثمار الجوار التاريخي والاجتماعي الذي يربط بين العراق والكويت.

وكما بحثا آخر التطورات في المنطقة، والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة،مما أسفر عن سقوط عشرات الآف من الشهداء والجرحى وهدم المنازل وتدمير البنية التحتية.

وفي سياق متصل حذر رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة من أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.