ضحية لقمة العيش.. غرق صياد بشاطئ الدخيلة بالإسكندرية

غرق صياد بشاطئ بمنطقة الدخيلة غربي محافظة الإسكندرية، وذلك أثناء عمله، إذ غرق بجوار مركبه، فيما بدأت فرق قوات الإنقاذ النهري رحلة البحث عن الجثمان وسط إجراء الأجهزة المعنية إجراءات التحقيق لمعرفة أسباب وقوع حالة الغرق.

كان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بغرب الإسكندرية يفيد ورد بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد تعرض صياد للغرق بدائرة القسم، وانتقل مأمور ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص غرق المدعو «مصطفى النمس»، صياد، بجوار مركبه في بحر الدخيلة بعدما جرفته الأمواج ولم لا يزال جثمانه مفقود.

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير» بالإسكندرية، إنه تم الدفع بفريق من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الصياد الغريق.

وأضاف المالحي، أنه لم يعثر على الجثمان حتى الآن بسبب عدم وضوح الرؤية في المياه لذلك يجري الغطس بالتنكات.

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث امرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .

وتعتبر الشواطئ الإسكندرية الغربية والمعروفة بمجموعة شواطئ العجمى، هى الأكثر خطورة بالإسكندرية، وهى شواطئ تمتد بالشريط الغربى الساحلى، وبه عدد من الشواطئ الشهيرة والتى تجذب إليها آلاف المصطافين سنويا بسبب الطبيعة الساحرة لمياه البحر والرمال البيضاء الناعمة، إلا أن تلك الشواطئ الناعمة بها خطر مميت، حيث تتميز تلك الشواطئ بشدة التيارات المائية "الدوامات" نظرا للطبيعة الجغرافية لتلك المنطقة الغربية والتى تعتبر بداية الساحل الشمالى، ولم يتم تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بها.

وشواطئ غرب الإسكندرية بحى العجمى تتميز بالخطورة المرتفعة فى السباحة خاصة لمن لا يجيدون السباحة فى التيارات المائية الشديدة، ويقع فى الجهة الغربية والمعروفة بمجموعة شواطئ العجمى، وهو شريط غربى ساحلى به عدد من الشواطئ الشهيرة والتى تجذب إليها آلاف المصطافين سنويا بسبب الطبيعة الساحرة لمياه البحر والرمال البيضاء الناعمة، إلا أن تلك الشواطئ الناعمة بها خطر مميت، حيث تتميز تلك الشواطئ بشدة التيارات المائية "الدوامات" نظرا للطبيعة الجغرافية لتلك المنطقة الغربية والتى تعتبر بداية الساحل الشمالى، ولم يتم تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بها.