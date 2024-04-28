لعدم الالتزام بالتراخيص.. تشميع وغلق فندق شهير بالإسكندرية

قامت قوات الامن بمحافظة الاسكندرية برفقة وزارة السياحة وهيئة الاثار بشن حملة مكبرة ،لتنفيذ قرارًا بغلق وتشميع أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية، وذلك لإدارته دون ترخيص، وإنتهاء المهله المحددة لانهاء التراخيص اللازمة ،و لمخالفة الفندق لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 من المادة 37.

وطبقا للمذكرة الصادرة من الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية، رقم 56 بتاريخ 2024/3/11 والقرار رقم 61 بتاريخ 2024/3/12والمرفق بها المحضر المحرر من مكتب الوزارة بمحافظة الإسكندرية ضد فندق ( ت-م) الواقع بمنطقة المنشية، أن يغلق الفندق إداريا، وذلك لثبوت تشغيله بدون ترخيص ساري من وزارة السياحة والآثار، على أن يستمر الغلق لحين تلافى أسبابه ،وعلي الأجهزة المعنيه تنفيذ القرار..

وتكثف أجهزة وزارة السياحة والآثار العمل الرقابي على المنشآت الفندقية والسياحية لمتابعة التزامها حرصا على جودة الخدمات السياحية المقدمة.

وقامت لجنة مشكلة اليوم، بتنفيذ القرار وذلك بناء علي الاجتماع الخاص باللجنة المشكلة،بتنفيذ القرار، وتعهد مدير الفندق بتلاقي أسباب مخالفة إدارة الفندق العمل بدون ترخيص ساري من وزارة السياحة والآثار وذلك خلال 15 يوما من تاريخه.

يأتي هذا القرار في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها على المتابعة بصفة مستمرة للتأكد من التزام كل المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات المصرية، والتأكيد على أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز في إطار حرصها على الحفاظ على سمعة مصر السياحية وجودة الخدمات السياحية.

وقال الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إنه شكّل لجنة عاجلة للمرور والتفتيش على التزام الفنادق التابعة لرقابة وإشراف الإدارة، بقوائم الأسعار المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة، وكذلك فحص كل الشكاوى الواردة للإدارة، والعمل على حلها في أسرع وقت.

وأوضح «عبدالرازق» أن اللجنة شنت حملة على الفنادق وسجلت عددًا من الملاحظات، للتأكد من أنها سارية ومعلنة في مكان ظاهر بالفندق، كما تم المرور على الغرف والتفتيش على مستوى نظافتها ودورات المياه وباقى الخدمات المقدمة للنزلاء.