هاني شاكر يلتقي جمهوره في الأوبرا .. غدًا

يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر، لإحياء حفلًا غنائيًا غدًا الإثنين، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يقدم هانى باقة مميزة من أغانيه التي يفضلها الجمهور، وأبرزها:" كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سالتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية ".

وكان هاني شاكر، طرح آخيرًا أغنية “الكبير”، وحققت نجاحًا كبيرًا على موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان مصطفى شكرى، فى أول تعاون بينهما.

كلمات اغنية الكبير هاني شاكر

وتقول كلماتها:" الكبير لما يغيب الحبال هوا بتسيب

واللي مالوش فيها بقي ليه

بقي كل همه يقول أفيه

كله صدق نفسه خلاص

والعويل اتشال عالراس

وانا شاري مخي

وبتفرج علي ناس بتهري وبتهرج

واللي كان مربوط قدامي

ماصدق انه بيتحرك

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

الموهمين يجوا كدا علي جنب

والخوفين واللي ملهوش قلب

فضي الميدان علشان مليان في رغي وقواله

اللعبه دي ليها ابطالها

وانا يوم ماهخسر هبطلها

كتر الكلام وعشان ببلاش

محتاجله رجاله

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

الكبير لما يغيب الحبال هوا بتسيب

انا مأسسها انا عنوان الجدعنة

اليوم عندي يساوي من ايامكم سنة

انا مأسسها انا عنوان الجدعنة

اليوم عندي يساوي من ايامكم سنة

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

الكبير لما يغيب الحبال هوا بتسيب ".

وكان هاني شاكر طرح أخيرًا، أغنية "فرق في الإحساس" من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع: خالد نبيل، مكس وماستر: ياسر أنور.