لدغات

الأحد 28/أبريل/2024 - 06:55 م 4/28/2024 6:55:17 PM

كلنا نفرح لأى فريق مصرى يفوز خارجيا لكن بالطرق المشروعة وعدم قيام مخرج المباراة بالتدليس والتزوير كما فعل محمد نصر مع الفار لإلغاء هدف صحيح لفريق مازيمبى يجعل سمعة الكرة المصرية أكثر سوءا فى الخارج.

عيب لأن من غشنا ليس منا كما قال رسول الله.

الزمالك هزم الأهلى وليس فى ذلك أى جديد، ولكن الجديد حالة الغضب والهيجان التى انتابت الاعلام الأحمر الذين أرادوا التغطية على الهزيمة المنكرة بخزعبلات مضحكة مثل إخفاء اداريى الزمالك للكرات لإضاعة الوقت وأطلقوا عليها الكرة المخفية كأنها الكاميرا الخفية.. وقالوا إن هدف الجزيرى الثانى القاتل غير سليم لانه لعب الكرة باك ورد.. واستقدموا فى الفضائيات حكما محليا معتزلا ليشهد زورا بأن الهدف غير شرعى فيما كبار الحكام المحترمين أكدوا صحة الهدف وشرحوا قانون اللعبة.

أما قمة المهزلة من الألم والحسرة على هزيمة الاهلى اختراع انها المرة الأولى من 21 سنه يفوز الزمالك على الأهلى فى الدور الاول.. طيب وأين الدور الثانى من الدورى العام.

أعلم ان جمهور الأهلى لا يتقبل الهزيمة لانهم اعتادوا مجاملة الحكام وقد جاملهم إبراهيم نور الدين فى عدم طرد كريم نيدفيد وإلغاء ضربة جزاء صحيحة للجزيرى بعد احتسابها ترضية لحكم الفار محمد عادل.

الزمالك فاز وكانت فرحة جماهيره عارمة وهذا حقهم لان المكسب الحلال مفيش أحلى منه.

للمرة الثانية يصاب أحمد زيزو أحسن لاعب فى مصر بمباريات القمة والاصابة متعمدة ويطول علاجها، وهى وسيلة اللاعب الفاشل لإيقاف خطورة النجوم الكبار، وأعتقد ان لاعبى الأهلى لن يكرروها فقد أصبح بفريق الزمالك لاعبون انيابهم حامية جدًا.

المعروف عن أحمد دياب وعامر حسين المسئولين عن رابطة الأندية أنهما أهلاوية وليس فى ذلك عيب.. لكن العيب تحيزهما الفاضح للأهلى واضطهاد الزمالك.. فبعد المباراة خرج شوبير يندب حظ الأهلى ويتهم عامل غرفة الزمالك بأنه كان يخفى الكرة لإضاعة الوقت، وكان ذلك اشارة من شوبير الرابطة باتخاذ عقوبة سريعة ضد الزمالك. وبالفعل قبل أن تنام مصر خرجت القرارات الهايفة بتغريم الزمالك 50 الف جنيه وايقاف الادارى مباراتين والعامل 4 مباريات.

آه يا رابطة ضحك على خيبتها المتضررون.

الدورى فى الملعب وقد يفوز به بيراميدز أو الزمالك إذا استغل الانتفاضة.. أو الأهلى إذا لقى دعما ومساندة من الحكام!

آخر كلام:

يا حسرتاه.. إعلام الخليج يهزأ ويسخر من الاعلاميين المصريين لأنهم لا يعرفون معنى الحياد فى عملهم الاعلامى ويرتدون ثوب مشجعى الشوارع ويهتفون بيب.. بيب.. الأهلى سقاه الزمالك لبن حليب!!