استشاري التحول الرقمي يكشف دور الأمن السيبراني في حماية البيانات (فيديو)

كشف الدكتور أشرف عطية، استشاري التحول الرقمي واقتصاد المعرفة، أن الاقتصاد الرقمي مصطلح ظهر مؤخرًا مع انتشار تكنولوجيا المعلومات.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاقتصاد الرقمي بدأ يتطور ويحقق أرقاما وعوائد كبيرة.

وأضاف استشاري التحول الرقمي واقتصاد المعرفة، أن ذلك يكون من خلال الأعمال الإلكترونية مثل الأجهزة البرمجية وثانيا البنية التحية سواء الإنترنت أو الاتصالات وأخيرا التجارة الإلكترونية.

الأمن السيبراني من إيجابيات التحول الرقمي

وأردف أن الأمن السيبراني من إيجابيات التحول الرقمي لأنه يحمي عملية تداول البيانات والمعلومات، لأنه في ظل تشابك التعاملات والمنصات كان لا بد من وسيلة لتأمين البيانات.

جدير بالذكر أن مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، وكاسبرسكي، بتوقيع مذكرة تفاهم لتسهيل التعاون في مجالات الأمن السيبراني. وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الدكتور أحمد الكتبي، رئيس أمن المعلومات في هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة "مورو" ويوجين كاسبرسكي، الرئيس التنفيذي لشركة كاسبرسكي خلال مؤتمر كاسبرسكي للمناعة السيبرانية 2024.

اختارت شركة كاسبرسكي التعاون مع شركة مورو لمكانتها كجهة رائدة في مجالات الأمن السيبراني والخدمات الأمنية المُدارة، ومن خلال الجمع بين خدمات مورو المتخصصة وتقنيات كاسبرسكي الرائدة، يهدف الطرفان إلى الارتقاء بالأمن السيبراني ​​لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويؤكدان التزامهما بتعزيز مرونة الأمن السيبراني في المنطقة.

مواجهة تحديات الأمن السيبراني

تمثل هذه الشراكة بين كاسبرسكي ومورو نهجاً استباقياً تجاه مواجهة تحديات الأمن السيبراني الناشئة، لا سيما في مجال التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء الصناعية، حيث نشهد ارتفاعاً في التهديدات السيبرانية في السنوات الأخيرة ضمن المشهد الرقمي المتطور.

أعرب محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ"مورو" «عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: “يؤكد هذا التعاون التزامنا بضمان أعلى معايير الأمن السيبراني لعملائنا وأصحاب المؤسسات، ولطالما التزمت شركة مورو بتعزيز الوعي حيال الأمن السيبراني والاستعداد له، وتُعد هذه الشراكة خطوة إيجابية لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

قال يوجين كاسبرسكي، الرئيس التنفيذي لشركة كاسبرسكي: “ستساعد جهودنا المشتركة دولة الإمارات العربية المتحدة على التنقل بثقة عبر مشهد التهديدات المتطور، وعبر الاستفادة من خبرتنا العالمية والتزامنا تجاه التعليم، يضع هذا التعاون معاييراً جديدة للتميز في مجال الأمن السيبراني، بينما يكون بمثابة مثال على الثقة والمصداقية للمؤسسات التي تواجه تحديات العالم الرقمي”.

