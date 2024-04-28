"عبد الواحد" و"إدريس" يلتقيا بالمتدربين على المنهاج العالمي لتعليم الكبار

أكد الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبارعلى أن الرؤية الجديدة للهيئة تعتمد على التحول من الأمية الأبجدية إلى الرقمية والتمكين، وريادة الأعمال تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والأستاذ الدكتور حجازي إدريس، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة،بالمتدربين على المنهاج العالمي لتعليم الكبار بمقر اليونسكو بالسادس من أكتوبر،بحضور السيدة كاترينا بوفيبتش أستاذ تعليم الكبار بجامعة صربيا والمسئولة عن التدريب على المنهاج العالمي في العديد من الدول، أمال محمد مسئول التعليم باليونسكو.

وشدد "عبد الواحد "على أهمية إعادة النظر في المناهج والامتحانات من خلال عدة محاور منها البيانات الشخصية والمواطنة والجانب المهاري الجانب الثقافي وريادة الأعمال والتعايش الرقمي قائلاً "يجب عدم الاعتماد فقط على تعليم القراءة والكتابة ويجب التعاون مع جميع مؤسسات الدولة سواء كانت حكومية أو مؤسسات دينية أو المجتمع المدني؛ من أجل تطوير وتنمية المجتمع المصري؛ للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري .

معهد التعاون الدولي التابع للجمعية الألمانية لتعليم الكبار

يذكر أن المنهاج العالمي يقدم إطارًا لكفاءة معلمي الكبار ، حيث تم تطويره بواسطة معهد التعاون الدولي التابع للجمعية الألمانية لتعليم الكبار (DVV ومعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، والمعهد الألماني لتعليم الكبار (DIE) والمجلس الدولي لتعليم الكبار (ICAE) .ويعد هذا المنهاج أول إطار شامل لكفاءات معلم الكبار وأداة عملية للسياسات والممارسات نحو إضفاء الطابع المهني على تعليم الكبار.

جانب من اللقاءات والفاعليات

جانب من اللقاءات والفاعليات

جانب من اللقاءات والفاعليات

وشملت محاور ورشة العمل طرق التعلم الفردي والموجه ذاتيًا،وديناميكية تشكيل فرق العمل والأنشطة المتعلقة بذلك،وتصنيف فرق العمل وتقنياتها،وطرق التعلم بين الثقافات والتربية المدنية،والتعلم الرقمي استخدام المزايا وتقليل المخاطر، و تصنيف الأساليب التدريبية ومعايير اختيارها،والتواصل اللفظي وغير اللفظي،و التواصل العدواني، والسلبي، والتواصل الحازم.، وطرق نقل المعلومات وتطوير المحتوى ،ومراحل سلم توكمان لبناء الفريق الناجح.

وتستهدف هذه المراحل تشكيل الفريق ومواجهة التحديات التي تواجه عمله ومعالجة المشاكل وإيجاد الحلول والتخطيط للعمل وتسليم النتائج، وتشمل مراحل تاكمان لتطوير الفريق:التشكيل التكوين Forming.،والاقتحام العصف الذهني Storming،والتوافق Norming.،والأداء Performing.،والإنهاء الإغلاق Adjourning،وكيفية بناء وإعداد الخريطة الذهنية.

وضمت الجهات المشاركة،الهيئة العامة لتعليم الكبار،والمركز الإقليمي لتعليم الكبار اسفك بسرس الليان،مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ، وزارة التضامن ،مؤسسة مصر الخير،جمعية حواء المستقبل،جمعية المرأة والحياة، أسقفية الخدمات ،وهيئة إنقاذ الطفولة.