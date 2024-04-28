محافظ الدقهلية يزور نادى المنصورة للتهنئة بالصعود إلى دورى المحترفين

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاحد بزيارة نادي المنصوره لتقديم التهنئة لمجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين لصعوده لدوري المحترفين والوصول الي دورة الترقي المؤهله للدوري الممتاز ، بمواجهة فريق نادي اسبورتنج من داخل استاد بتروسبورت بتاريخ 11/5/2024 .

جاء ذلك بحضور العميد محمد بسيوني رئيس مجلس نادي المنصوره الرياضي ، والدكتور أيمن ربيع وكيل مديرية الشباب والرياضه بالدقهليه ، و اعضاء مجلس الإدارة محمد رزق نائب رئيس مجلس الإدارة ، والمحاسب عماد الجندي أمين الصندوق ، والدكتور أسامه سلامه ، المحاسب مصطفى صبري ، والدكتور اسلام مسعد ، والدكتور محمد انور ،والدكتور محمد فاضل والمشرف العام علي الفريق الأول ، والمهندس حسن بادع ، والمهندس عبدالرحمن المنسي ، والكابتن عبداللطيف الروماني المدير الفني للفريق ، والكابتن شريف ابو العزم مدير الكورة ، وأعضاء الجهاز الفني للفريق ، وأحمد رجب مدير المنظومه الاعلاميه بالنادي .

وأكد " مختار " علي دعمه الكامل والمستمر لنادي المنصوره وفريقه حتي يعود إلي المنافسة في الدوري الممتاز ويستعيد مكانته التاريخية والرياضية وسط الأندية الكبيرة حيث كان يحتل نادي المنصوره مكانه رياضية كبيره وخرج منه لاعبين ممثلين المنتخب الوطني في البطولات الأفريقية .

وأشار " المحافظ " الي أن نادي المنصوره من الأندية العريقة وهو رمز للدقهلية ككل ولابد وان يعود إلي الساحه الرياضية وبقوة ليكون مصدر فخر للمحافظة وأبنائها.

كما أشار " مختار " الي أن الإصرار والعزيمة هما سر النجاح والفوز وتكاتف الفريق وحرصه علي تشريف ناديه ومحافظته هما سر تمسكي بدعمه ومساندته .

وقال " المحافظ " لن أترك مبارة لفريق نادي المنصورة مقامة على أرض الدقهلية إلا وسأتواجد فيها مع اللاعبين ، وكما وعدت من قبل كل الدعم المعنوي واللوجيستي والمادي لنادي المنصورة، حتي يعود إلى عصره الذهبي في تحقيق الانتصارات والبطولات .

وثمن " المحافظ " دور مجلس إدارة نادي المنصوره في النهوض بمستوي المنشآت الرياضيه بالنادي وتأهيل اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والصعود الي لدوري المحترفين والوصول الي دورة الترقي ، كما ثمن دور الجهاز الفني والإداري للنادي علي التدريب المستمر وبذل كل الجهد من أجل رفع كفاءة اللاعبين البدنية والرياضية.