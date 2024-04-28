جريليش وألفاريز يقودان مانشستر سيتي أمام نوتينجهام

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل مباراة نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ومن المقرر انطلاق موقعة نوتينجهام فورست ومانشستر سيتي في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب سيتي جراوند.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: والكر، أكانجي، ناثان آكى، جفارديول.

خط الوسط: رودرى، برناردو سيلفا، دي بروين.

خط الهجوم: دوكو، جريليش، جوليان ألفاريز.

يذكر أن مانشستر سيتي يأتي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، بينما يحتل نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.