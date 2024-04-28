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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جريليش وألفاريز يقودان مانشستر سيتي أمام نوتينجهام

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل مباراة نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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تشكيل نوتينجهام أمام السيتي.. كريس وود يقود الهجوم

ومن المقرر انطلاق موقعة نوتينجهام فورست ومانشستر سيتي في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب سيتي جراوند.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: والكر، أكانجي، ناثان آكى، جفارديول.

خط الوسط: رودرى، برناردو سيلفا، دي بروين.

خط الهجوم: دوكو، جريليش، جوليان ألفاريز.

يذكر أن مانشستر سيتي يأتي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، بينما يحتل نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

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