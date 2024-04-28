إحباط محاولة بيع كمية من الدقيق البلدي المدعم بقنا

استمر نشاط أجهزة الرقابة التموينية فى قنا، للأسبوع الثاني على التوالي، فى متابعة أسعار الخبز وضبط وتحرير القضايا بشأن التداول غير المشروع للدقيق المدعم، وقال عمر عبدالباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، اليوم الأحد، إن الأجهزة الرقابية ضبطت كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، قبل إعادة بيعها للمستهكلين كدقيق فاخر.

وأوضح أن ذلك في إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية على المخابز والأسواق، بالتعاون مع مباحث التموين.

وأشار المتحدث الرسمي، إلي أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وجه مديرية التموين الاستمرار في تنظيم حملات يومية على الأسواق والمحال التجارية، لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، وعدم الإعلان عن الأسعار، و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأبرز المتحدث الرسمي، أن المحافظ شدد علي ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية، وضرورة تواجد مفتشي التموين لدى المخابز بدائرة المحافظة.

وبيّن المتحدث الرسمي، إنه تم ضبط كميات من الدقيق المدعم (دقيق مخابز)، بواقع 123 جوال دقيق بلدي مخابز ،71 جوال دقيق مطحون، و4 جوال ردة ،بواقع 9700 كيلوجرام دقيق بلدي، باحد مطاحن المواني بقرية أبو دياب، شمال مدينة قنا، والذي يقوم بإعادة طحنها وتحويلها الي دقيق فاخر بقصد الاتجار بها في السوق السوداء.

نشاط الرقابة التموينية الأسبوع الماضي:-

وفي وقت سابق عممت محافظة قنا، تنبيهًا علي أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالأوزان المقررة للخبز السياحي مع تخفيض اسعار الخبز بنسبة ٤٠% الفينو و العيش البلدى السياحي.

ووجه المحافظ مديرية التموين بشن حملات صباحيه ومسائية لتفقد الحالة التموينية والمرور علي المخابز والتأكد من توافر الخبز بجوده وكميات للمواطنين.

وفي السياق ذاته أسفرت الحملات التموينية الأسبوع الماضي، عن تحرير محضرين لمخابز بلدية مغلقه بدون إذن مسبق، وعدد ١٦ محضر عدم الإعلان بالأسعار، بالإضافة الى تحرير محاضر لأصحاب المخابز السياحية المخالفين حيث كانت المخالفات عباره عن ( العمل بدون ترخيص وضبط كمية من الدقيق البلدي داخل مخبز سياحي محظور التداول، وضبط ١٨ جوال دقيق فاخر مجهول المصدر وضبط ٥ أجوله دقيق فاخر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي.

يذكر ان المحافظ تفقد، عددا من المخابز البلدية بمدينة قوص، لمتابعة سير انتظام العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، وكذلك التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحي.