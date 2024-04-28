كارثة.. ما الذي يحدث للرئتين عند السفر بالطائرة؟

من المتوقع أن يسافر ما يصل إلى 4.7 مليار شخص بالطائرة هذا العام، وعلى الرغم من متعة السفر، إلا أن الطيران يمكن أن يؤثر على أجسادنا أكثر مما نتوقع، حيث يُعتقد أن له تأثيرًا كبيرًا على الرئتين بسبب انخفاض ضغط الهواء داخل المقصورة.

تأثير السفر جوًا على الجهاز التنفسي

وفقًا للخبراء، يمكن لانخفاض ضغط الهواء داخل الطائرات، الذي يبلغ حوالي 75% من مستوى الضغط الذي نعتاد عليه على سطح البحر، أن يسبب مشاكل صحية لبعض الأشخاص، خاصةً أولئك الذين يعانون من مشاكل تنفسية مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن أو الربو.

وعلى الرغم من أن الأشخاص الأصحاء غالبًا ما يتكيفون مع انخفاض ضغط الهواء دون مشاكل كبيرة، إلا أن الركاب قد يشعرون ببعض الأعراض مثل التعب، وزيادة معدل ضربات القلب، وضيق التنفس.

وتحذر الخبراء من أن الرطوبة المنخفضة في المقصورة يمكن أن تسبب جفاف الشعب الهوائية، مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض التنفسية.

وينصح الأطباء باتخاذ بعض الإجراءات قبل السفر بالطائرة للتخفيف من آثار انخفاض مستويات الأكسجين، مثل شرب الكثير من الماء، والتحرك والتمدد أثناء الرحلة، واستخدام رذاذ الأنف الملحي للحفاظ على رطوبة الممرات الأنفية، وممارسة تمارين التنفس العميق لتحسين قدرة الرئة والحفاظ على الهدوء.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.