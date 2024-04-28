الكدمات عند الكبار قد تشير إلى هشاشة الأوعية الدموية

يمكن أن تحدث الأوعية الدموية الهشة بسبب ارتفاع ضغط الدم وتزيد بشكل خطير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، أوضحت المعالجة ناديجدا تشيرنيشوفا سبب خطورة هشاشة الأوعية الدموية التي تزداد مع تقدم العمر.

وقالت الطبيبة في مقابلة مع موسكو 24: "إن خطر الأوعية الدموية الهشة هو أنه في المستقبل يمكن أن يتسبب ذلك في تطور حادث وعائي دماغي حاد".

وذكرت الطبيبة أن التدهور النوعي للأوعية الدموية هو بشكل عام ظاهرة نموذجية مرتبطة بالعمر. لكن في بعض الأحيان تصبح الأوعية هشة للغاية - وينشأ خطر التلف حتى مع وجود ضربات أو كدمات خفيفة. وهذا ممكن، على سبيل المثال، بسبب ارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة، عندما تعاني جدران الأوعية الدموية من ارتفاع ضغط الدم لسنوات.

وذكرت المعالجة تشيرنيشوفا أن الكدمات، خاصة تلك التي يصعب تفسيرها، يمكن أن تشير إلى هشاشة الأوعية الدموية لدى كبار السن، وأي أنه إذا لمس شخص ما شيئًا ما ولو قليلاً وظهرت كدمة على الجلد على الفور مع أي لمسة من هذا القبيل ، فعليك الانتباه إلى ذلك، نصحت الأخصائية.

وأضافت ناديجدا تشيرنيشوفا أن ظهور الكدمات بشكل متكرر لدى كبار السن هو سبب جدي لزيارة الطبيب، سيصف الطبيب الأدوية اللازمة لتقوية الأوعية الدموية.

مرض الأوعية الدموية الصغيرة هو حالة تسبب عدم عمل جُدران الشرايين الصغيرة للقلب بطريقة سليمة، وذلك يقلل من تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى القلب، ما يؤدي إلى حدوث ألم الصدر (الذبحة الصدرية) وضيق النفس ومؤشرات وأعراض لأمراض قلبية أخرى.

مرض الأوعية الدموية الصغيرة

قد لا يحدث انسداد أو تضيق الشرايين التي تمد القلب بالدم في شرايين القلب الكُبرى فحسب (الشرايين التاجية)، بل قد يحدث في الأوعية الدموية الدقيقة في القلب.

قد يُطلق على مرض الأوعية الدموية الصغيرة أيضًا الأسماء التالية:

مرض الأوعية الدموية التاجية الصغيرة

الخلل الغشائي للأوعية الدموية الصغيرة

يمكن علاج مرض الأوعية الدموية الصغيرة، ولكن قد يصعب اكتشافه، وتُشخَّص الحالة عادةً بعد أن يكتشف مزود الرعاية الصحية تضيقًا صغيرًا وهذا إن وُجد أصلاً- في الشرايين الرئيسية للقلب رغم ظهور أعراض تشير إلى وجود مرض القلب.

يشيع مرض الأوعية الدموية الصغيرة بشكل أكبر بين النساء ومرضى السُّكري أو مرضى ارتفاع ضغط الدم.