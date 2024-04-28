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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قائمة ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن قائمة الملكي لمواجهة بايرن ميونخ، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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وكان ريال مدريد قد تأهل بعد تخطي عقبة مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي، بينما نجح البفاري في عبور اَرسنال في نفس الدور.

قائمة ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: لونين، كيبا، كورتوا.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، ميندي.

الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، أردا جولر.

الهجوم: فينسيسوس، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.

ويبحث أنشيلوتي عن تحقيق الفوز على بايرن ميونخ من أجل الوصول للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، حيث يرغب في التتويج بالبطولة الخامسة عشر.

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