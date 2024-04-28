3 متلازمات تؤدي إلى تدمير الكبد والإصابة بالأمراض

وفقا للخبراء، قد يعاني ما يصل إلى 30٪ من البالغين اليوم من أمراض الكبد وقد سمى الأطباء مجموعة من الأعراض التي تعتبر بمثابة إشارات من الجسم حول تدمير الكبد.

المتلازمة الوهنية النباتية

الأعراض التي تشير إلى مرض الكبد قد تشبه نزلات البرد، يتغلب الضعف على الإنسان ويشعر بانخفاض نبرة صوته وقوته في ظروف لا تساعد على ذلك قد ترتفع درجة حرارتك أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، تنطوي هذه المتلازمة على مظاهر عصبية - حيث يزداد تهيج الشخص ويصبح الصداع أكثر تكرارًا، ويشير الخبراء إلى أن تلف الكبد يؤثر سلبا على حالة الجهاز العصبي وفي مثل هذه الحالات، غالبًا ما تكون هناك لحظات من السلوك الغريب، ونزوات طفولية تقريبًا عند البالغين.

متلازمة عسر الهضم

ويتميز بفقدان الشهية، والإمساك، بالتناوب مع اضطرابات في المعدة وقد يشعر الشخص أيضًا بالانتفاخ والغثيان وزيادة التجشؤ والمرارة في الفم، قد تشمل هذه العلامات الألم المؤلم والشعور بالثقل في الجانب الأيمن.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الإشارة إلى العملية التدميرية التي تحدث في الكبد عن طريق الجلد، الذي يميل إلى أن يصبح شاحبًا أو يكتسب لونًا مصفرًا. قد تحدث أيضًا حكة شديدة وأعراض أخرى تذكرنا بالحساسية.

متلازمة النزفية

بمرور الوقت، ومع تطور مرض الكبد، تتشكل مجموعة نزفية من الأعراض ويشمل نزيف اللثة، ونزيف الأنف (في الحالات المتقدمة، قد يحدث نزيف معوي ومعدي).

يحدث فقدان الوزن غير المبرر، ويلاحظ الشخص كدمات على نفسه، ولا يفهم كيف يمكن أن يصاب بها. قد يبدأ بطنه في النمو وقد يظهر تورم - في الساقين وعلى الوجه، وعندما لا يتمكن الكبد من التعامل مع التخلص من السموم، يتطور اعتلال الدماغ.

أمراض الكبد

الكبِد هو عضو بحجم كرة القدم. يوجد تحت القفص الصدري مباشرة على الجانب الأيمن من بطنك. الكبد ضروري لهضم الطعام وتخليص الجسم من المواد السامة، ويمكن توارث أمراض الكبد (وراثية)، يمكن أن تحدث مشاكل الكبد أيضًا بسبب مجموعة متنوعة من العوامل التي تتلف الكبد، مثل الفيروسات وتعاطي الكحول والسمنة.

بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي الحالات التي تتلف الكبد إلى التندُّب (تشمع الكبد)؛ مما قد يؤدي إلى فشل الكبد، وهي حالة تهدد الحياة. لكن العلاج المبكر قد يمنح الكبد وقتًا للشفاء.

أعراض أمراض الكبد

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

ألمًا وتورُّمًا في البطن

تورُّم الساقين والكاحلين

حكة في الجلد

البول الداكن

برازًا شاحب اللون

الإرهاق المزمن

الغثيان أو القيء

فقدان الشهية

سهولة الإصابة بالكدمات