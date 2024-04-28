"الفرص والتحديات التي تواجه اللغات والترجمة" مؤتمر علمي بجامعة قناة السويس

تنظم كلية الألسن بجامعة قناة السويس غدا الاثنين مؤتمرها الأول للدراسات العليا والبحوث بعنوان " الفرص والتحديات التي تواجه دراسات اللغة والأدب والترجمة في ضوء رؤية مصر 2030" والذي يعقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة بالإسماعيلية لمناقشة محاور الدراسات اللغوية والدراسات الأدبية ودراسات الترجمة.



وقال الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن أن المؤتمر يناقش ثلاث محاور مهمة هي محاور الدراسات اللغوية وتضم واقع ومستقبل الدراسات اللغوية والأدبية والترجمة في مصر ومستقبل صناعة المعاجم اللغوية في مصر واللغات واللهجات وحوار الحضارات والنص الرقمي والتفاعلي

والدراسات اللغوية المقارنة ودورها في نقل الثقافات والنقد اللغوي في الآداب والفنون والترجمة وفلسفة اللغة بين الحداثة والتراث.

بالإضافة لمحاور الدراسات الأدبية وتناقش

المشكلات المجتمعية المعاصرة وأثرها في الأدب والدراسات النقدية والحوار الثقافي

والتكامل الحضاري والتراث العربي والأدب المقارن وآفاق التجديد والحداثة في الدراسات النقدية الأدبية و أدب الأزمات في العصر الرقمي.



وتضم محاور دراسات الترجمة التحديات التي تواجه الترجمة في وجود الذكاء الاصطناعي والترجمة والتواصل الثقافي بين الحضارات والكاتب المترجم: إشكاليات الترجمة الذاتية والتحول الرقمي والترجمة الآلية وتعددية الترجمة والأمن الثقافي.

يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف تنفيذي الدكتور وليد شعبان وكيل كلية الألسن لشئون الدراسات العليا والبحوث.