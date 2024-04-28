مستشفى طب الأزهر بأسيوط يستقبل مصابين من قطاع غزة لتلقي العلاج

استقبل الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ١٨ مصابًا و٣٤ مرفقًا من مصابي قطاع غزة لتلقيهم العلاج بالمستشفى الجامعي لطب الأزهر بأسيوط يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم القضية الفلسطينية ومساندة أهالي قطاع غزة وبناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر وبالتنسيق مع الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والمشرف العام على المستشفيات الجامعية بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية والدواء اللازم والمستلزمات الطبية لكافة للمصابين بمختلف الأقسام مشددا على ضرورة الاهتمام من كافة الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض بالمصابين، وتوفير أماكن إقامة لمرافقيهم لحين تعافيهم بإذن الله تعالى.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي أن المصابين من أهالي غزة الكرام ليسوا ضيوفاً بل هم فى وطنهم وبين أهاليهم داعيا المولى عز وجل لجميع المصابين بالشفاء العاجل وتمام العافية.

وقد رافقه خلال الزيارة كل من الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية طب والدكتور علاء جاد الكريم عثمان عميد كلية العلوم والدكتور إمام الشافعي عميد كلية البنات الأزهرية بالمنيا والدكتور عبدالمحسن وهبة عميد كلية أصول والدكتور عبدالفتاح بهيج العواري عميد كلية الشريعة والقانون والدكتور شريف مطاوع مدير المستشفى الجامعي، والدكتور محمد بهاء مدير العلاج بالمستشفى والدكتورة إيمان مخلوف والدكتور أحمد يوسف والدكتورة إسلام سمير والدكتور أحمد الورداني أعضاء المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي واللواء خالد الريفي مدير الأمن الجامعي بفرع الجامعة.