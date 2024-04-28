لمرضى الشيخوخة .. تناول الخيار يحسن وظيفة الأمعاء

تحدث خبير التغذية يفغيني أرزاماستسيف عن فوائد تناول الخيار في السنوات الأكبر من العمر، وفي شرح التأثير الإيجابي للخيار على الجسم المسن، أشار اختصاصي التغذية أرزاماستسيف في مقابلة: "غالبًا ما يعاني كبار السن من الوهن المعوي أو الإمساك المرتبط بالنظام الغذائي ونمط الحياة المستقر."

وذكر الطبيب أن استخدام الألياف يساعد في الوقاية من هذه المشاكل، ويعتبر الخيار (الذي يتم تناوله مع قشره) مصدرًا ممتازًا للألياف التي تحفز عملية الهضم والتمعج.

وأشار أرزاماستسيف أيضًا إلى أن الجسم يتلقى الماء من خلال الخيار، وهو أمر مهم جدًا لكبار السن لاستهلاكه بكميات كافية، شرب الماء الكافي يمنع سماكة الدم الخطيرة.

ولا يشرب كل شخص كبير السن ما يكفي من السوائل، وقال المتخصص لموسكو 24 إن الخيار يساعد في محاربة هذه المشكلة.

ما لا تعرفة عن الشيخوخة المبكرة

الشيخوخة المبكرة المعروفة كذلك بمتلازمة بروجيريا هاتشينسون-غيلفورد- هي اضطراب وراثي تصاعدي شديد الندرة يسبب تقدم عمر الأطفال بسرعة، بدءًا من أول عامين في حياتهم.

وفي العموم، لا تظهر أي مشكلات صحية على الأطفال المصابين بالشيخوخة المبكرة عند ولادتهم. لكن خلال العام الأول من العمر، يبدأ ظهور أعراض مثل بطء النمو وفقدان الأنسجة الدهنية وتساقط الشعر.

والأسباب الحتمية لوفاة معظم الأطفال المصابين بالشيخوخة المبكرة هي مشكلات القلب أو السكتات الدماغية. يبلغ متوسط العمر المتوقع للطفل المصاب بالشيخوخة المبكرة نحو 15 سنة. إلا أن بعض المصابين بهذه الحالة المَرَضية يتوفون في سن أصغر وبعضهم قد يعيش فترة أطول، حتى عمر 20 عامًا تقريبًا.

أعراض الشيخوخة المبكرة

بطء النمو وصعوبة زيادة الوزن، مع انخفاض الطول والوزن عن المعدل المتوسط.

نقص الدهون الموجودة تحت الجلد مباشرة.

حجم الرأس الكبير مقارنة بحجم الوجه.

صغر حجم الفك والذقن والفم، ونحافة الشفاه.

الأنف الرفيع المنحني المعقوف بشكل طفيف في نهايته، الذي قد يبدو مظهره مثل منقار الطائر.

العيون والجفون الكبيرة، التي لا تنغلق انغلاقًا كاملاً.

تساقط شعر الجسم، بما في ذلك الرموش والحواجب.

ترقق الجلد وتبقعه وتجعده.

سهولة رؤية الأوردة عبر الجلد.

ارتفاع نبرة الصوت.

الشيخوخة المبكرة.