تفضل الأمهات تحضير أشهى الوجبات والوصفات التي يصلح تحضيرها على مائدة الغداء وسط الأحباب لتنال ارضائهم.

ويعد طاجن اللحم بالتين الطازج من أشهى الوصفات المفضله لدى الكبار والصغار لمذاقه الطيب والشهي.

واليوم وبخطوات سهلة نقدم لكٍ طريقة تحضير طاجن اللحم بالتين الطازج.

- مقادير التين المعسّل :

تين : كوب (مجفف، أو طازج "حسب الموسم")

ماء الزهر : 2 ملعقة كبيرة

الماء : نصف كوب

العسل : 3 ملاعق كبيرة

القرفة : عود

الجوز : نصف كوب (مقطع خشن)

- اللحم الضاني : 1 كيلو (مقطع)

- الثوم : فص (مدقوق)

- البصل : 2 حبة (كبير الحجم / مقطع لشرائح)

- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (طازجة، مفرومة)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (طازج، مفروم)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة

- الكركم : ملعقة صغيرة

- الزعفران : رشّة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ربع كوب

- الزيت النباتي : ربع كوب

- ماء بارد : ربع كوب

- ماء ساخن : 2 كوب

- دبس الرمان : 3 ملاعق كبيرة (أو بحسب الرغبة)

طريقة التحضير

في وعاء عميق، يتبل اللحم بخليط البقدونس، الكزبرة، البهارات والثوم، وزيت الزيتون والماء البارد، ويترك منقوعاً قرابة الساعتين على الأقل.

في قدر عميقة، يسخن الزيت النباتي على نار متوسطة، وتضاف قطع اللحم الواحدة تلو الأخرى، ثم تقلب جيداً حتى تأخذ لوناً ذهبياً.

يضاف البصل إلى اللحم، وتغطى القدر، وتترك على النار لمدة 10 دقائق حتى يصبح البصل ليناً.

يضاف الماء الساخن، ويحكم إغلاق القدر مرة أخرى، حتى ينضج اللحم على نار هادئة لمدة 45 دقيقة. بعدها يمكن إضافة دبس الرّمان.

في طبق عميق يذوب السكر في الماء مع عود القرفة، ويضاف إليه التين ويترك على النار لمدة 10 دقائق. "إذا كان التين طازجاً، يترك على النار لـ 3 دقائق فقط".

يضاف ماء الزهر مباشرة قبل رفع الطبق من على النار.

للتقديم: يسكب اللحم في طبق طاجن ويزين بالتين والجوز والبقدونس المفروم ويقدم مع الأرز.