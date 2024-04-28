جامعة سوهاج تنظم فعاليات" الخيمة التمريضية" على هامش مؤتمر البيئة الدولي

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الخيمة التمريضية للإسعافات الأولية التي تم تنظيمها علي هامش فعاليات المؤتمر البيئي الدولي الثاني، والذي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية التمريض، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة والدكتور غني عبد الناصر عميد كلية التمريض والدكتورة صباح صابر مقرر المؤتمر، وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلاب وذلك بمقر الجامعة الجديد.

وأكد النعماني، أن الجامعة تسعى سعياً جاداً لأداء دورها الخدمي والتوعوي في نشر مفاهيم الرعاية الصحية الأساسية والإسعافات الأولية، وتشجيع الأفراد على تعلمها بشكل صحيح، حيث يتم من خلالها تقديم معلومات تثقيفية وعلمية وصحية سليمة وتدريب الطلاب وكافة منتسبي علي طرق إستخدام الاسعافات الأولية لتقديم الرعاية الصحية للمرضى في الحالات التي تتطلب العناية الطبية العاجلة.

وأوضح الدكتور خالد عمران، أنه يقام علي هامش المؤتمر عدداً من الفعاليات سواء الثقيفية او الخدمية او الصحية، موضحاً انه تم تجهيز الخيمة التمريضية بمعدات الفحص الطبى المختلفة، للتدريب على المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية، من أجل تعزيز قدرات كافة منتسبي الجامعة على القيام بالتصرف المناسب عند الحاجة، أو في حالة تعرض أحد زملائهم لحادث طارئ.

وأضافت الدكتورة غني عبد الناصر، أن البرنامج التدريبي للخيمة يشمل التدريب عملياً على قياس العمليات الحيوية كالحرارة، الضغط، السكر والنبض، إلى جانب التعرف على طرق التعامل في حاﻻت اﻹغماء، الاختناق، الكسور، الحروق وضربات الشمس.كما تتضمن أيضاً كيفية التعامل فى حاﻻت اﻹختناق، الإنتعاش القلبى الرئوى، النزيف، التسمم، لدغات العقارب، وطرق الحقن بالوريد، العضل وتحت الجلد وفحص الثدى الذاتى.