ضبط 2.25 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء ببلبيس

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، التنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشنت إدارة تموين بلبيس حملة بقيادة المهندس محمود درويش مدير الإدارة، والمفتشين بالإدارة للمرور على قرية حفنا بلبيس شرقية، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الدقيق البلدي البلدي المدعم ٨٧,٥٪ والمخصص للمخابز البلديه لإنتاج الخبز البلدي المدعم، داخل مخزن بجوار المقابر.

وبالتفتيش تم ضبط عدد ٤٥ شيكارة دقيق زنة الشيكاره ٥٠ كجم بإجمالي 2 طن و250 كيلو دقيق، وتم مصادرة المضبوطات، وتسليمها بمستودع شركة مطاحن شرق الدلتا لحين تصرف النيابه بها.

وفي سياق متصل، قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالإشتراك مع الجهات المعنية (شرطة البيئة والمسطحات المائية الرقابة الإدارية، الرقابة التموينية، مباحث التموين، الرقابة الصحية، مجالس المدن) قامت بتنفيذ عدة حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير ٨ محاضر مخالفة و ضبط ١٢٥٠ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم مجمدة ودواجن ومصنعات لحوم ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم عمل المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية، ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.