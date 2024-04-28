رئيس جامعة طنطا يستقبل وفد الشركة المانحة للأيزو QSI

استقبل الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، وفد الشركة المانحة للأيزو QSI والذى يضم الدكتورة منال درويش، والدكتورة منى زناتى والدكتور محمد أمين عن الشركة العربية للاستشارات الهندسية، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا عبد الهادى المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للأداء المؤسسي، والدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، وذلك تمهيدا لتجديد اعتماد شهادتي الأيزو "2018: 21001" و " الأيزو 9001: 2015" لجامعة طنطا.

ورحب الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة بأعضاء الوفد، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على انهاء كافة إدارات وكليات الجامعة لكافة متطلبات الأيزو، والالتزام بتطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية، وتطبيق النظم الإدارية الحديثة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري.

وشهد اللقاء حضور أعضاء المركز الدكتورة هويدا الاتربي، والدكتور ناصر كمال، والدكتورة لوله عبد الوهاب والدكتورة راندا الديب.