رفع 630 طن قمامة وأتربة بشوارع وميادين المنصورة

تابع الدكتور أيمن مختارمحافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة، وأحياء شرق وغرب المدينة ومركز طلخا.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه تم رفع 440 طن مخلفات بلدية و70 طن أتربة و120 طن مخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار بحملة النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزيه بشرق وغرب ومركزي المنصورة وطلخا لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

ومن جانبه أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة، أنه بمشاركة احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة من شرق وغرب المدينة ومركزي المنصورة وطلخا حيث تم غسيل الأرصفة وكنس الاتربه بشارع الجيش وقناة السويس والنخله وتم تنفيذ دهانات الأرصفة أسفل كوبري سندوب وتم تقليم أشجار الجزر الوسطي بشارع الجيش وعبد السلام عارف وقناة السويس واستمرت أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بشارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف وأحمد ماهر وجيهان وحي الجامعة وشارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد شوارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته وسكه سندوب ومنطقة سندوب والمجزر والترعة وآداب وشوارع العبور ميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكة الجديدة والسكة القديمة ومشعل والنخله والثانوية والمدير والبدالة والدراسات وعبده معروف وقناة السويس وسعد زغلول وشارع مساكن الميناء وفخر الدين خالد وسعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبة عقل وعزبة الشال والثلاجة وأسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه وشوارع محمود شاهين والخلطة الأسفلتية والسيد سليم ونطاق مركزي المنصورة وطلخا.

وشدد مختار، على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.