"بصمة"... مشروع تخرج بـ"إعلام القاهرة" لتجسيد السياحة المستدامة في مصر

ألقى طلاب الفرقة الرابعة قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة الضوء على السياحة المستدامة في مصر عبر مشروع تخرج "بصمة"، ليعكس رؤيتهم لأهمية السياحة المستدامة في مصر، حيث يسعى الفريق إلى توجيه الضوء نحو أبعادها المختلفة ودورها في بناء مستقبل سياحي مستدام.

السياحة المستدامة

وأكد الطلاب عبر مشروع التخرج أن السياحة المستدامة ليست مجرد نوع من السياحة، بل هي نهج شامل يدمج بين استكشاف الأماكن والمحافظة على البيئة وتعزيز التواصل الثقافي في آن واحد، حيث تركز الحملة على السعي نحو تبني الجمهور للسلوكيات التي تحقق السياحة المستدامة، حيث تتجلى روح المشروع في شعاره" لكل رحلة أثر"وهو رسالة تحث على الالتزام بترك أثر إيجابي في كل رحلة، سواء كان ذلك من خلال دعم المشاريع المحلية أو ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.

وتتطرق الحملة للتوعية بأنواع السياحة المستدامة، من السياحة البيئية إلى السياحة الاجتماعية والثقافية، وكيف يمكن تفعيل هذه الأشكال لتحقيق توازن فعّال بين الاستمتاع والحفاظ.

ويشرف على مشروع التخرج "بصمة" أكاديميين متخصصين في كلية الإعلام، وهما الدكتورة أسماء عز الدين،المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتورة فاطمة محمد المعيدة بقسم العلاقات العامة والإعلان،حيث يتلقى منهم الفريق الإرشاد والدعم الدائمين لتحقيق رؤيتهم الرائدة في ميدان السياحة المستدامة.

وتضمن الفريق الطلابي للمشروع خديجة أحمد فتحي، دنيا مدحت أحمد، تقى خالد ، ميادة محمد، سلمى شريف، شروق سيد حماد، زينب خالد، مريم أشرف، إيمان عبدالله،عزة توفيق، محمود محمد، محمود عبدالخالق، خديجة عصام، شروق سيد عبدالناصر، محمود عبدالخالق، رؤى حاتم، عمر ياسر، أحمد ناجي، ماريان أسامة، شاهندة حمدي، حبيبة محمد

وفي ختام رحلة "بصمة"، ينعكس تأثير هذا المشروع الطلابي في تعزيز الوعي حول أهمية السياحة المستدامة في مصر وبث روح المسئولية بين الزوار والمجتمعات المحلية، لخلق مستقبل سياحي أكثر استدامة وتوازنا.



