جنايات سوهاج تعاقب عاملين بالمشدد 3 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الأحد، المتهمين "ه . ن" عامل، و"ع . ص" عامل، يقيمان بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما، بتهمة سرقة المجني عليه "ع . م" عامل، بالإكراه وتحت تهديد السلاح أثناء سيره ليلا بالطريق العام واستوليا على متعلقاته ونقوده كرها عنه وفرا هاربين بدائرة المركز.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بلاغا من المجني عليه يفيد قيام المتهمين بسرقته بالإكراه وتحت تهديد السلاح حيث أشهرا في وجهه السلاح الأبيض أثناء سيره ليلا بالطريق العام واستوليا على متعلقاته ونقوده كرها عنه وفرا هاربين.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت لهما تهمة ترويع مواطن وتهديده بالسلاح الأبيض والاستيلاء على متعلقاته الشخصية بالإكراه حال سيره آمنا بالطريق العام وأحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .

وفي سياق متصل أصدرت محكمة الجنايات بسوهاج، حكمها بمعاقبة المتهمين "خ . س" عامل، وشقيقه "م . س" عامل، يقيمان بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة المجني عليه "خ . س" عامل، بدائرة المركز، عقب التعدي عليه بعصا شوم بسبب خلافات بينهم .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بلاغا من المجني عليه ضد المتهمين بقيامهما بالتعدي عليه بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته بعاهة مستديمة بسبب خلافات بينهم .

ومن خلال التحريات تأكد صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت إليهما تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وأحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق .