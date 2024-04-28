شرح لخطوات تسليم شقق الإسكان المتميز بالمنصورة الجديدة

يستعد جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، برئاسة المهندس محمد الغمراوي، لتسليم وحدات 27 عمارة بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي بالمنطقة الرابعة بالمرحلة الأولى، وذلك خلال الفترة من 5 مايو المقبل إلى 27 يونيو.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن مدينة المنصورة الجديدة، تضم وحدات سكنية متنوعة بين إسكان لمنخفضى الدخل، وإسكان متوسط، وفيلات إسكان متميز، وشواطئ مفتوحة، وساحات للاحتفال والترفيه "كورنيــش أهـــل مصـــر"، بجانب الحدائق المركزية الخضراء كما أنها مدينة تدعم حركة المشاة والدراجات، حيث يوجد بها 9 كيلو مترات مسارات للمشاة والدراجات.

مواعيد تسليم وحدات الإسكان المتميز بالمنصورة الجديدة

من جانبه، أوضح محمد الغمراوى، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات خلال أيام محددة مع تخصيص أيام للمتخلفين عن الاستلام، وفقًا للتالي:

سيقوم جهاز مدينة المنصورة الجديدة بتسليم وحدات العمارات أرقام 1 و2 و3 في مشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي بالمنطقة الرابعة خلال أيام 5 و7 و8 مايو المقبل على الترتيب.

وسيخصص يوم الخميس الموافق 9 مايو للذين تخلفوا عن الاستلام في الأيام السابقة.

وخصّص الجهاز أيام 12 و13 و14 و15 لتسليم وحدات العمارات أرقام 4 و5 و6 و7 بالمشروع,

بينما يسلم العمارات أرقام 8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16، خلال الفترة من 19 إلى 30 مايو.

وسيتم تسليم وحدات أرقام 17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 اعتبارا من الثاني من يونيو المقبل وحتى 27 يونيو.

إجراءات تسليم وحدات الإسكان المتميز بمدينة المنصورة الجديدة