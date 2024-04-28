أسعار السمك اليوم الأحد بسوق العبور للجملة

أسعار الاسماك.. شهدت أسعار الاسماك خلال تعاملات اليوم الأحد في الاسواق المحلية للمستهلك وسوق العبور للجملة، استقرارًا، وسجلت أسعار السمك البلطي "2" مابين 66 إلى 68 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الاسماك اليوم الاحد في سوق العبور للجملة، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية التي تهم متابعي الوف5د والمهتمين بأسعار الثروة السمكية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الاسماك اليوم الاحد

سعر السمك البلطي "1" من 69 : 75 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر السمك البلطي "2" من 66 : 68 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 30 : 70 جنيهًا «تكنا بلاستيك»

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 50 : 250 جنيهًا.

أسعار السمك البوري

سجل سعر السمك البوري "1" من 100 : 140 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر السمك البوري "2" من 85 : 95 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك قشر البياض نحو من 110 : 160 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 90 : 130 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 40: 80 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر القراميط - شيلان من 30 : 70 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الثعابين من 50 : 350 جنيهًا للكيلو.

سعر مكرونة خليجي من 75 : 115 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر مكرونة سويسي من 85 : 145 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر برانيس إسكندراني من 85 : 145 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 50 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر موسى ما بين 180 : 410 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سبيط - كليماري- سابيا ما بين 180 : 410 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سعر القرش من 60 : 90 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر الحدادي من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر الكابوريا من 40 : 230 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب -صندوق فوم- تكنة بلاستيك».

سجل سعر سمك مرجان 1 من 75 : 115 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 2 من 50 : 70 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 1 من 85 : 145 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 2 من 60 : 80 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون مجمد من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك دنيس من 95 : 260 جنيهًا للكيلو «تكنة بلاستيك».

سجل سعر سمك مازليا - كشر من 90 : 130 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك شعور من 90 : 130 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك وقار من 110 : 160 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك قاروص - لوت من 90 : 170 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك موزة من 70 : 100 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك باغة من 20 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك سردين من 60 : 90 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك كسكمري من 60 : 80 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 50 : 90 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 100 : 140 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري جامبو من 540 : 660 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "1" من 470 : 530 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "2" من 350 : 450 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري مجمد "2" من 175 : 425 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "3" من 100 : 280 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وتجدر الإشارة إلى أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن، كما يسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وبلغت صادرات الأسماك عام 2019 حوالي 35 ألف طن.

هذا ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جرامًا، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن.