أحدثا عاهة مستديمة لعامل .. معاقبة شقيقين بالمشدد 5 سنوات بدار السلام

أصدرت محكمة الجنايات بسوهاج، حكمها بمعاقبة المتهمين "خ . س" عامل، وشقيقه "م . س" عامل، يقيمان بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة المجني عليه "خ . س" عامل، بدائرة المركز، عقب التعدي عليه بعصا شوم بسبب خلافات بينهم .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بلاغا من المجني عليه ضد المتهمين بقيامهما بالتعدي عليه بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته بعاهة مستديمة بسبب خلافات بينهم.

ومن خلال التحريات تأكد صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت إليهما تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وأحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

وفي سياق آخر أصدرت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، البوم السبت، حكمها بمعاقبة المتهم " م . م" عامل، يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة قتل زوجته المجني عليها "ي . ع"، ربة منزل، بركلها بقدميه وخنقها بسبب مشادة كلامية بينهما لقيامها بمعايرته بعدم الإنجاب وعجزه الجنسي.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بلاغا يفيد مصرع المجني عليها تعدى عليها زوجها بالضرب ركلا بالاقدام وخنقها وفر هاربا .

وجرى نقلها إلى مستشفى أخميم المركزي جثة هامدة ومن خلال التحريات تبين أن زوجها وراء إرتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين حيث كانت المجني عليها تعايره بعدم مقدرته على الإنجاب والعجز الجنسى وفى يوم الحادث وقعت بينهما مشادة كلامية قام خلالها المتهم بالتعدي عليها بالضرب ركلا بالأقدام ثم قام بخنقها بيديه حتى فارقت الحياه وفر هاربا .

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره