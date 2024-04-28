غدًا .. جامعة أسيوط تشهد حفل توزيع "جائزة للجودة والتميز"

تشهد جامعة أسيوط، غدًا الإثنين، فعاليات حفل توزيع "جائزة جامعة أسيوط للجودة والتميز" في دورتها الثانية 2023، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وذلك في إطار التعاون مع وزارة التخطيط، وفريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي بالجامعة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمبنى الإداري.

ويتضمن برنامج حفل الجائزة؛ كلمة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، ثم إعلان الفائزين بالجائزة في ثلاث فئات، وهم: جائزة الكلية المتميزة، وجائزة فريق العمل المتميز، وجائزة الموقع الإلكتروني المتميز.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على حرص جامعة أسيوط على تحقيق معايير التميز الحكومي، وتحقيق إضافات نوعية في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات مشيرا إلى أن الهدف من الجائزة هو الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري بالجامعة وتطوير الموارد البشرية، وتشجيع التنافسية وروح الإبداع والابتكار بين الموظفين، والعمل على نشر ثقافة الجودة والتميز بين أعضاء الجهاز الإداري، وإعداد وتأهيل الكليات؛ للمشاركة في الجوائز المحلية والعالمية.

تأتي الاحتفالية بتنظم إدارة الجودة والتميز بالجامعة، تحت إشراف؛ الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والمشرف العام على الجائزة، والدكتورة بثينة الفاتح أمين عام الجامعة المساعد، والمشرف علي الجودة والتميز، ومحمد عباس مدير إدارة الجودة والتميز، وممثل الإدارة العليا للجودة، والمدير التنفيذي للجائزة.